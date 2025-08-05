قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟.. الإفتاء توضح
مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم
بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن
النار تلاحق المصطافين .. إسبانيا تُخلي شواطئها مع اندلاع حريق هائل
أحمد بلال: لقب الدوري سينحصر بين الأهلي وبيراميدز.. والزمالك خارج المنافسة
وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض
رواندا توافق على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا من الولايات المتحدة
خلال نصف ساعة | تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الفرق بين الفجر الصادق والكاذب .. الإفتاء توضح
ضغوط زملكاوية لضم أحمد عيد.. وتصعيد موهبة جديدة لحل أزمة الظهير الأيمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

باب الحجز مفتوح.. ما قيمة مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2025؟

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
أحمد أيمن

يتساءل ملايين المواطنين عن قيمة مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعى، وذلك بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، حيث يتم حجز شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الهمم. 

طرح جديد من سكن لكل المصريين 7 

يتضمن الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7، 113 ألف شقة، تتنوع بين الشقق المخصصة للأشخاص الذين ليس لديهم أولوية وشقق أخرى للمتقدمين لأول مرة. 

يشمل المشروع 34 ألف و133 وحدة سكنية تحت الإنشاء، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. تتوزع هذه الوحدات في مناطق مختلفة مثل أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، وغيرها من المدن.

وبالنسبة لأسعار الشقق، فقد تم تحديد سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً بمبلغ 850 ألف جنيه، مع دفع مقدم حجز. بعد ذلك، يتم سداد دفعات ربع سنوية، حيث تبلغ الدفعة في السنة الأولى 12.500 جنيه، وفي السنة الثانية 13.500 جنيه، وفي السنة الثالثة 14.500 جنيه.

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025. 

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

بحسب تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بدأت عملية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي اعتبارًا من 28 يوليو 2025، وسوف يستمر التقديم حتى 30 أكتوبر 2025. أما بالنسبة لبعض الفئات المحددة، سيكون من الممكن التقديم حتى 28 أغسطس 2025.

وتتضمن المبادرة الجديدة، طرح أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

ومن بين هذه الوحدات، هناك 99،792 وحدة تُطرح لأول مرة و13،320 وحدة تم طرحها في إعلانات سابقة، حيث يهدف هذا الطرح إلى توفير خيارات متعددة للمواطنين بناءً على احتياجاتهم المختلفة.

أسعار مقدمات حجز الإسكان الاجتماعى 

تختلف أسعار الوحدات بالنسبة لعام 2025 وفقًا لنوع الوحدة وحالتها، حيث تشمل الخيارات المتاحة:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم جدية حجز قدره 25,000 جنيه.

وحدات تحت الإنشاء تُسلم خلال 36 شهرًا بمقدم 50,000 جنيه.

وتُطرح الوحدات السكنية الجديدة بنظام التمويل العقاري، وفقًا للمبادرة الرئاسية. يتم تحديد الفائدة السنوية بناءً على فئة الدخل، حيث تصل الفائدة إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. كما تمتد فترة سداد الاقتراض حتى 20 عامًا.

الإسكان الاجتماعى حجز شقق الإسكان الاجتماعى مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعى سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

ترشيحاتنا

رنا رئيس

بـ بلوزة كت .. إطلالة صيفية لافتة لـ رنا رئيس عبر إنستجرام | شاهد

رضوي الشربيني

المرايا وحشة بس الصورة عجباني.. رضوي الشربيني تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها |شاهد

دينا الشربيني و كريم محمود علد العزيز

شائعة زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني تعود إلى الواجهة وتتصدّر التريند

بالصور

دراسة صادمة.. المشروبات الغازية الدايت ترفع السكر في الدم

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

اقترب المولد النبوي 2025.. تعلمي طريقة السمسمية في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية

رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب شرب ماء الليمون

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

فاكهة الصحراء المعجزة.. التين الشوكي بين الفوائد الصحية والمخاطر الخفية

فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي
فوائد التين الشوكي

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد