باب الحجز مفتوح.. ما قيمة مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2025؟

يتساءل ملايين المواطنين عن قيمة مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعى، وذلك بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، حيث يتم حجز شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الهمم.

طرح جديد من سكن لكل المصريين 7

يتضمن الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7، 113 ألف شقة، تتنوع بين الشقق المخصصة للأشخاص الذين ليس لديهم أولوية وشقق أخرى للمتقدمين لأول مرة.

يشمل المشروع 34 ألف و133 وحدة سكنية تحت الإنشاء، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. تتوزع هذه الوحدات في مناطق مختلفة مثل أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، وغيرها من المدن.

وبالنسبة لأسعار الشقق، فقد تم تحديد سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً بمبلغ 850 ألف جنيه، مع دفع مقدم حجز. بعد ذلك، يتم سداد دفعات ربع سنوية، حيث تبلغ الدفعة في السنة الأولى 12.500 جنيه، وفي السنة الثانية 13.500 جنيه، وفي السنة الثالثة 14.500 جنيه.

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

بحسب تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بدأت عملية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي اعتبارًا من 28 يوليو 2025، وسوف يستمر التقديم حتى 30 أكتوبر 2025. أما بالنسبة لبعض الفئات المحددة، سيكون من الممكن التقديم حتى 28 أغسطس 2025.

وتتضمن المبادرة الجديدة، طرح أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

ومن بين هذه الوحدات، هناك 99،792 وحدة تُطرح لأول مرة و13،320 وحدة تم طرحها في إعلانات سابقة، حيث يهدف هذا الطرح إلى توفير خيارات متعددة للمواطنين بناءً على احتياجاتهم المختلفة.

أسعار مقدمات حجز الإسكان الاجتماعى

تختلف أسعار الوحدات بالنسبة لعام 2025 وفقًا لنوع الوحدة وحالتها، حيث تشمل الخيارات المتاحة:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم جدية حجز قدره 25,000 جنيه.

وحدات تحت الإنشاء تُسلم خلال 36 شهرًا بمقدم 50,000 جنيه.

وتُطرح الوحدات السكنية الجديدة بنظام التمويل العقاري، وفقًا للمبادرة الرئاسية. يتم تحديد الفائدة السنوية بناءً على فئة الدخل، حيث تصل الفائدة إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. كما تمتد فترة سداد الاقتراض حتى 20 عامًا.