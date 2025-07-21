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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأولوية لتلك الفئات.. تفاصيل جديدة بشأن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان
شقق الإسكان
قسم التوك شو

كشفت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تفاصيل الطرح الجديد من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، موضحة أنه تم الإطلاق عبر منصة مصر الرقمية والتي تقدم الخدمات الحكومية المختلفة.

أوضحت المهندسة مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه تيسيرا على المواطنين، فإن المواطنين السابق لهم التقديم في الإعلان السابق وتم إرسال رسائل بأنهم خارج الأولوية، لهم الفرصة للتقديم في هذا الإعلان.

الفئة منخفضة الدخل

وأكدت على أن الفئة منخفضة الدخل والتي ينخفض دخلها عن 15 ألف كحد أقصى للأسرة و12 ألف للأعزب، وبالنسبة لمتوسطي الدخل 25 ألف للأسرة و20 ألف للأعزب.

ولفتت إلى أن هناك أماكن متنوعة يتم الطرح بها، وللمرة الأولى يتم طرح إسكان أخضر في هذا الإعلان، يتم فيه استخدام مواد بناء صديقة للبيئة ووفر في الطاقة والفواتير الكهربائية.

وشددت على أن العدد المسموح له بالتقديم المواطنين الذين تم إرسال رسائل لهم بأنهم خارج الأولوية، والبالغ عددهم حوالي 340 ألف عميل.

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