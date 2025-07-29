سكن لكل المصريين.. تفاصيل أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر

قال سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة كانت تعاني من مشاكل جسيمة في الإسكان خلال الفترات السابقة، ولذلك قامت الدولة بتوفير مشروعات عملاقة بقدر المستطاع، لحل تلك المشكلة وخاصة الاسكان الخاص بمحدودي الدخل.

وأضاف سعيد حسانين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الدولة طرحت 262 ألف وحدة، منهم وحدات بنظام الإسكان الأخضر الذي يفيد البيئة ويحافظ عليها.

واسترسل: الدولة تسعى إلى توفير السكن الكريم للمواطن المصري بمختلف الفئات، منوها بأن الإسكان الأخضر هو سكن صحي يعتمد على نسبة مخلفات أقل، ويعتمد على تنظيف البيئة.

وشدد على أن الإسكان الأخضر منظومة تساعد على تحسين البيئة والصحة العامة وخلق بيئة كريمة يعيش بها المواطن المصري، بالإضافة إلى تحسين مرافق الحياة للتناسب مع التغيرات المناخية.