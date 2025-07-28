المقدم 25 ألف .. حجز شقق الإسكان منخفضي الدخل| رابط مباشر

يبدأ اليوم حجز شقق سكن لكل المصريين 7 لمنخفضي الدخل، وذلك بعد الإعلان عن هذا الطرح في 15 يوليو حيث تم إتاحة كراسة شروط سكن لكل المصريين 7ـ على أن يبدأ التقديم 28 يوليو .

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب سداد مقدم جدية الحجز ورفع المستندات إلكترونيًا لحجز وحدات شقق الاسكان الاجتماعي 2025، بداية من اليوم 28 يوليو 2025، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد التقديم وسداد الحجز في سكن لكل المصريين 7:

يبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز اليوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال ما يلي:

-مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم

-50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

-كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.

حجز شقق الاسكان منخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أعلن أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7 للمواطنين منخفضي الدخل يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

يتم سداد مقدم جدية حجز شقق الاسكان الاجتماعي ورفع المستندات إلكترونيًا من الأثنين 28 يوليو وحتى الأربعاء 30 أكتوبر 2025، ويخصص الأسبوع الأول (من 28 يوليو وحتى 4 أغسطس) للمواطنين من ذوي الهمم فقط.

رابط مباشر للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي ، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنا:

https://cservices.shmff.gov.eg/.



كراسة شروط شقق الإسكان منخفضي الدخل

يمكن تحمل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 pdf لمنخفضي الدخل من هنـــا

سكن لكل المصريين

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2025 - سكن لكل المصريين 7 عبر رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 : https://shmff-reg.shmff.gov.eg/

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة

شهادة دخل معتمدة وحديثة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).

قسيمة الزواج المميكنة.

برنت تأميني إن وجد.

صور شهادات ميلاد الأطفال.

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.

استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.

كراسة شروط شقق منخفضي الدخل

لمنخفضي الدخل يمكن للراغبين في حجز شقق سكن لكل المصريين 7 رسميًا تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7 من هنــا .