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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكن لكل المصريين 7.. مواعيد فتح باب الحجز وأنظمة السداد وأماكن الوحدات

سكن
سكن

يبحث الراغبون في امتلاك وحدة سكنية، في معرفة موعد فتح باب الحجز الرسمي و شروط الإعلان السابع من مبادرة سكن لكل المصريين 7، والذي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوفير شقق سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل بأنظمة سداد ميسرة وفائدة منخفضة.

سكن 

موعد سحب كراسة الشروط والتقديم

أعلنت وزارة الإسكان عن الجدول الزمني لعملية التقديم وسحب كراسة الشروط، وذلك على النحو التالي:
بدء سحب كراسة الشروط: الإثنين 15 يوليو 2025
فتح باب الحجز الرسمي: من الأحد 28 يوليو وحتى الخميس 30 أكتوبر 2025
فترة التقديم الخاصة بمتقدمي إعلان 5: من 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025

ويأتي هذا الطرح الجديد استجابة لمطالب المتقدمين السابقين وتيسيرا على المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط في الإعلانات الماضية.

عدد الوحدات السكنية المطروحة

يشمل الإعلان السابع طرح 113,112 وحدة سكنية موزعة على النحو التالي:
99,792 وحدة جديدة تطرح لأول مرة
13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة

مساحات الشقق وأنظمة التسليم

تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 75 و90 مترا مربعا، وتطرح بنظامين:
وحدات جاهزة للتسليم الفوري: بمقدم حجز 25 ألف جنيه

وحدات تحت الإنشاء: تسلم خلال 36 شهرا، بمقدم حجز 50 ألف جنيه

التمويل العقاري وأنظمة السداد

يتم التعاقد بنظام التمويل العقاري بفائدة منخفضة وفترات سداد طويلة تصل إلى 20 عاما، وفقا للشرائح التالية:

الفئة    الفائدة    مدة السداد    المصروفات
محدودو الدخل    8%    حتى 20 سنة    350 جنيه تسجيل + 350 جنيه مصاريف إدارية
متوسطو الدخل    12%    حتى 20 سنة    350 جنيه تسجيل + 350 جنيه مصاريف إدارية
متقدمو إعلان 5    حسب الشريحة    حتى 20 سنة    يعفى من المصاريف الإدارية + 150 جنيه فقط للتسجيل

خطوات التقديم وتحميل كراسة الشروط

أتاحت وزارة الإسكان التقديم الإلكتروني عبر المنصات التالية:
الموقع الرسمي للصندوق: www.shmff.gov.eg
منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg

خطوات التقديم:
    1.    إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
    2.    سداد المصروفات إلكترونيا
    3.    تحميل كراسة الشروط
    4.    رفع المستندات المطلوبة

أماكن طرح الشقق في الإعلان السابع

أولا: وحدات جاهزة للتسليم الفوري
أخميم الجديدة
أسوان
بني سويف
أسيوط
الأقصر
الجيزة
الفيوم
المنوفية
المنيا
قنا

ثانيا: وحدات تحت الإنشاء
حدائق العاصمة
العاشر من رمضان
15 مايو
قنا الجديدة
سوهاج الجديدة
برج العرب الجديدة
بني سويف الجديدة

ثالثا: وحدات خضراء (صديقة للبيئة) ضمن مبادرة «العمارة الخضراء»
أكتوبر الجديدة
حدائق أكتوبر
العبور الجديدة
بدر
السادات
طيبة الجديدة
المنيا الجديدة

تسهيلات مخصصة لمتقدمي إعلان «سكن لكل المصريين 5»

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الطرح الحالي يتضمن تسهيلات كبيرة للمتقدمين في الإعلان الخامس، أبرزها:
السماح بإعادة التقديم لمن لم يسترد مقدم الحجز
قبول المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط سابقا
إعفاء من المصاريف الإدارية
أولوية حجز في بعض المدن الجديدة

عدد الوحدات المخصصة لمتقدمي إعلان 5
34,128 وحدة في: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة
690 وحدة جاهزة في مدينة أخميم الجديدة
54,792 وحدة خضراء في: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة

وحدات متاحة للجميع مع أولوية للمتقدمين السابقين:
9,380 وحدة في: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح

سكن لكل المصريين 7

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإعلان السابع لمبادرة «سكن لكل المصريين» يعكس التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن خطة التوسع العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

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