رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 .. الشروط وطرق السداد

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. بعد إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة شراء كراسات شروط الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 7، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، تزايد بحث الكثيرين عن رابط دفع جدية حجز شقق سكن لكل المصريين7 وطرق السداد والأقساط.

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

يمكن تحميل كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 7 من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ويمكن الدخول إلى الموقع عبر الضغط هــــــــــنــــــــــــــا.

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كما يمكن تحميل كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 7 من خلال منصة مصر الرقمية، على أن يتم تحميل الكراسات إلكترونيًّا فقط، بعد إنشاء حساب وسداد رسوم التسجيل، وللدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية، اضغط هــــــــــنـــــــــــا.

رابط دفع جدية حجز شروط سكن لكل المصريين 7

كما يمكن دفع جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 7، وتسديد المصروفات الإدارية، ومقدم جدية الحجز، من خلال موقع منصة مصر الرقمية.

يتضمن الطرح الثاني لـ سكن لكل المصريين 7 نحو 113 ألفا و112 وحدة سكنية، منها 99 ألفا و792 شقة تُطرح لأول مرة.

رسوم التسجيل ومبلغ حجز شقق سكن لكل المصريين 7

وتبلغ رسوم التسجيل 350 جنيها، والمصروفات الإدارية 350 جنيهًا أيضًا للمتقدمين الجدد، في حين يدفع غير المدرجين ضمن الأولويات السابقة 150 جنيها فقط مصروفات إدارية.

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وسداد مقدم جدية حجز الطرح الثاني لـ «سكن لكل المصريين 7» ورفع المستندات إلكترونيا يبدأ من الأحد 28 يوليو وحتى الأربعاء 30 أكتوبر 2025، ويخصص الأسبوع الأول «من 28 يوليو حتى 4 أغسطس» للمواطنين من ذوي الهمم فقط.

أنظمة السداد وأماكن الطرح الثاني لـ سكن لكل المصريين 7

وأكدت وزارة الإسكان أن ثمة وحدات جاهزة للتسليم الفوري: تشمل 690 وحدة في مدينة أخميم الجديدة، و12630 وحدة موزعة على محافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

ووحدات تحت الإنشاء «تسليم خلال 36 شهرًا»: عددها 34128 وحدة في مدن أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، وقنا الجديدة.

ووحدات الإسكان الأخضر ضمن مبادرة «العمارة الخضراء»: وتشمل 54792 وحدة في أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، طيبة الجديدة، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى 1.492 وحدة مخصصة بمدينة شطا بدمياط والغردقة، و9380 وحدة مخصصة للعملاء السابقين في البحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية، ومطروح، والمنيا.