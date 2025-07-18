سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل

بدأ العد التنازلي لطرح كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 من مبادرة سكن لكل المصريين 2025، وهو المشروع الذي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتوفير شقق سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأنظمة سداد ميسرة.

موعد سحب كراسة الشروط والتقديم

أعلنت وزارة الإسكان عن الجدول الزمني لبدء الحجز وسحب كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025، ضمن الإعلان الثاني لمبادرة سكن لكل المصريين 7، على النحو التالي:

بدء سحب كراسة الشروط: الإثنين 15 يوليو 2025

فتح باب الحجز الرسمي: من الأحد 28 يوليو حتى الخميس 30 أكتوبر 2025

الفترة الخاصة بمتقدمي إعلان 5: من 28 يوليو حتى 28 أغسطس 2025

ويأتي هذا الطرح استجابة لمطالب المواطنين وتسهيلا على المتقدمين السابقين في إعلان سكن لكل المصريين 5.

عدد الوحدات المطروحة في الإعلان الجديد

يشمل الإعلان السابع عددا ضخما من الوحدات السكنية، بإجمالي 113,112 وحدة موزعة كالتالي:

99,792 وحدة جديدة تطرح لأول مرة

13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة

مساحات الشقق ونظام التسليم

تتراوح مساحات الوحدات بين 75 و90 مترا مربعا، وتطرح بنظامين:

وحدات جاهزة للتسليم الفوري: بمقدم حجز 25 ألف جنيه

وحدات تحت الإنشاء: تسلم خلال 36 شهرا، بمقدم حجز 50 ألف جنيه

التمويل العقاري والمصاريف المطلوبة

يتم التعاقد بنظام التمويل العقاري، بفائدة منخفضة وفترات سداد طويلة تصل إلى 20 عاما:

الفئة الفائدةمدة السدادالمصروفات

محدودو الدخل8%حتى 20 سنة350 جنيه تسجيل + 350 مصاريف إدارية

متوسطو الدخل12%حتى 20 سنة350 جنيه تسجيل + 350 مصاريف إدارية

متقدمون سابقون (إعلان 5)حسب الشريحةحتى 20 سنةيعفى من المصاريف الإدارية + 150 جنيه فقط للتسجيل

خطوات التقديم وتحميل كراسة الشروط

أتاحت الوزارة كراسة الشروط إلكترونيا عبر المنصات الرسمية التالية:

الموقع الرسمي للصندوق: www.shmff.gov.eg

منصة مصر الرقمية: digital.gov.eg

وللتقديم، يجب اتباع الخطوات التالية:

1.إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

2.سداد المصروفات إلكترونيا

3.تحميل كراسة الشروط

4.رفع المستندات المطلوبة

سكن لكل المصريين 7

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أولا: الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري

أخميم الجديدة

أسوان

بني سويف

أسيوط

الأقصر

الجيزة

الفيوم

المنوفية

المنيا

قنا

ثانيا: الوحدات تحت الإنشاء

حدائق العاصمة

العاشر من رمضان

15 مايو

قنا الجديدة

سوهاج الجديدة

برج العرب الجديدة

بني سويف الجديدة

ثالثا: الوحدات الخضراء (صديقة للبيئة) ضمن مبادرة «العمارة الخضراء»:

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

العبور الجديدة

بدر

السادات

طيبة الجديدة

المنيا الجديدة

تسهيلات للمتقدمين في إعلان «سكن لكل المصريين 5»

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الطرح الجديد يستجيب لمطالب المتقدمين في إعلان 5، ويشمل تسهيلات عدة:

إعادة التقديم للمتقدمين الذين لم يستردوا مقدمات الحجز

قبول المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط سابقا

إعفاء من المصاريف الإدارية

أولوية حجز في عدد من المدن

الوحدات المخصصة لمتقدمي إعلان 5:

34,128 وحدة في: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة

690 وحدة جاهزة في: مدينة أخميم الجديدة

54,792 وحدة خضراء في: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة

وحدات متاحة للجميع مع أولوية للمتقدمين السابقين:

9,380 وحدة في: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح

