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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم

كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم
كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم
عبد الفتاح تركي

كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم ضمن الأكثر بحثا اليوم من جانب المواطنين الراغبين في الحصول على شقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي 2025، لمتوسطي ومحدودي الدخل.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

بمقدور المواطنين تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 من الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هـــــــــــــــنـــــــــــــــا.

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كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم

خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

  • ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هـــــنــــا.
  • أنشئ حسابا جديدا أو سجل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.
  • حمل كراسة الشروط المتاحة في الموقع.
  • اطبع استمارة الحجز والإقرار المرفقين فيها.
  • املأ البيانات يدويًّا ووقعها بوضوح.
  • ارفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، في أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًّا.

شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يقل العمر عن 21 سنة.
  • ألا يكون سبق له أو لأسرته الاستفادة من دعم الإسكان الاجتماعي.
  • ألا يمتلك نشاطًا تجاريًا أو سجلًّا صناعيًّا.
  • ألا يزيد الدخل الشهري على 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألفًا للأسرة من محدودي الدخل، و25 ألف جنيه للأسرة من متوسطي الدخل.
كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم

الأوراق المطلوبة لــ شقق سكن لكل المصريين 7

  • مفردات مرتب أو شهادة دخل موثقة من محاسب قانوني.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه وزوجته.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.
  • إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).
  • شهادة ميلاد الأبناء (إن وُجدوا).

أماكن شقق سكن لكل المصريين 7

ثمة شقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري في المدن الآتية: 

  • العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وبدر، وأكتوبر الجديدة، و15 مايو، والسادات، وطيبة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وبرج العرب.
  • وثمة شقق متاحة أيضًا في عدد من المحافظات منها: أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والمنوفية، والفيوم، وقنا، ودمياط، والدقهلية، ومطروح، والوادي الجديد، والبحيرة، والبحر الأحمر.
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