كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم ضمن الأكثر بحثا اليوم من جانب المواطنين الراغبين في الحصول على شقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي 2025، لمتوسطي ومحدودي الدخل.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

بمقدور المواطنين تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 من الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هـــــــــــــــنـــــــــــــــا.

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خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هـــــنــــا.

أنشئ حسابا جديدا أو سجل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.

حمل كراسة الشروط المتاحة في الموقع.

اطبع استمارة الحجز والإقرار المرفقين فيها.

املأ البيانات يدويًّا ووقعها بوضوح.

ارفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، في أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًّا.

شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل العمر عن 21 سنة.

ألا يكون سبق له أو لأسرته الاستفادة من دعم الإسكان الاجتماعي.

ألا يمتلك نشاطًا تجاريًا أو سجلًّا صناعيًّا.

ألا يزيد الدخل الشهري على 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألفًا للأسرة من محدودي الدخل، و25 ألف جنيه للأسرة من متوسطي الدخل.

الأوراق المطلوبة لــ شقق سكن لكل المصريين 7

مفردات مرتب أو شهادة دخل موثقة من محاسب قانوني.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه وزوجته.

قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).

شهادة ميلاد الأبناء (إن وُجدوا).

أماكن شقق سكن لكل المصريين 7

ثمة شقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري في المدن الآتية: