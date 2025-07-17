كراسات شروط الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم ضمن الأكثر بحثا اليوم من جانب المواطنين الراغبين في الحصول على شقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي 2025، لمتوسطي ومحدودي الدخل.
كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
بمقدور المواطنين تحميل كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 من الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هـــــــــــــــنـــــــــــــــا.
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خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
- ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط هـــــنــــا.
- أنشئ حسابا جديدا أو سجل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.
- حمل كراسة الشروط المتاحة في الموقع.
- اطبع استمارة الحجز والإقرار المرفقين فيها.
- املأ البيانات يدويًّا ووقعها بوضوح.
- ارفع الاستمارة والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد، في أثناء تقديم طلب الحجز إلكترونيًّا.
شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يقل العمر عن 21 سنة.
- ألا يكون سبق له أو لأسرته الاستفادة من دعم الإسكان الاجتماعي.
- ألا يمتلك نشاطًا تجاريًا أو سجلًّا صناعيًّا.
- ألا يزيد الدخل الشهري على 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألفًا للأسرة من محدودي الدخل، و25 ألف جنيه للأسرة من متوسطي الدخل.
الأوراق المطلوبة لــ شقق سكن لكل المصريين 7
- مفردات مرتب أو شهادة دخل موثقة من محاسب قانوني.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وزوجه وزوجته.
- قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة.
- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).
- شهادة ميلاد الأبناء (إن وُجدوا).
أماكن شقق سكن لكل المصريين 7
ثمة شقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري في المدن الآتية:
- العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وبدر، وأكتوبر الجديدة، و15 مايو، والسادات، وطيبة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وبرج العرب.
- وثمة شقق متاحة أيضًا في عدد من المحافظات منها: أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والمنوفية، والفيوم، وقنا، ودمياط، والدقهلية، ومطروح، والوادي الجديد، والبحيرة، والبحر الأحمر.