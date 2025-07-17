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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طرح جديد للإسكان الاجتماعي.. ما أسعار شقق سكن لكل المصريين 7؟

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
أحمد أيمن

في خطوة جديدة لتعزيز جهود توفير السكن المناسب للمواطنين، أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح جديد من مشروع "سكن لكل المصريين7".

يأتي هذا الطرح الجديد كجزء من المبادرات الحكومية التي تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للمصريين.. فما تفاصيل وأسعار الشقق؟

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وضعت الوزارة عددًا من الشروط الواجب الالتزام بها للتقديم، ومنها:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وعمره لا يقل عن 21 عامًا.

يحظر على الأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته قد حصلوا على وحدة سكنية مسبقًا في مشروعات إسكان اجتماعي أخرى.

لا يحق للمتقدم الحصول على تمويل من مشروعات سكنية سابقة.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 7 

يتضمن الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7، 113 ألف شقة، تتنوع بين الشقق المخصصة للأشخاص الذين ليس لديهم أولوية وشقق أخرى للمتقدمين لأول مرة. 

يشمل المشروع 34 ألفا و133 وحدة سكنية تحت الإنشاء، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. تتوزع هذه الوحدات في مناطق مختلفة مثل أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، وغيرها من المدن.

وبالنسبة لأسعار الشقق، فقد تم تحديد سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً بمبلغ 850 ألف جنيه، مع دفع مقدم حجز قدره 50 ألف جنيه. بعد ذلك، يتم سداد دفعات ربع سنوية، حيث تبلغ الدفعة في السنة الأولى 12.500 جنيه، وفي السنة الثانية 13.500 جنيه، وفي السنة الثالثة 14.500 جنيه.

تفاصيل شقق الإسكان الجاهزة

توجد أيضاً 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، بسعر 470 ألف جنيه. هذا يعد خياراً ممتازاً لمن يرغب في الانتقال بسرعة دون انتظار فترة الإنشاء.

بالإضافة إلى الشقق التقليدية، يمكن للمواطنين أيضاً التقديم على 54,792 وحدة سكنية في مشروع الإسكان الأخضر. هذه الوحدات تحت الإنشاء أيضاً، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. تتوفر هذه الشقق في مدن جديدة مثل أسوان الجديدة وطيبة الجديدة وحدائق أكتوبر.

سجل سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً في مشروع الإسكان الأخضر 900 ألف جنيه، وهي تأتي كاملة التشطيب. يتم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ تبلغ 13.500 جنيه في السنة الأولى، و14.500 جنيه في السنة الثانية، و15.500 جنيه في السنة الثالثة.

متى يمكن التقديم؟

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025. 

وتُمول الوحدات في "سكن لكل المصريين 7" بنظام التمويل العقاري بفائدة ثابتة تبلغ 10%. يُشترط ألا يتجاوز القسط الشهري نسبة 40% من صافي دخل المتقدم، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرارات من البنك المركزي أو هيئة التمويل العقاري.

في حالة تأخر السداد، تُطبق غرامة تأخير بنسبة 2.5% عن كل شهر تأخير أو جزء منه على الأقساط غير المسددة. وفي حالة تكرار التأخير لدفعتين متتاليتين، يتم إلغاء تخصيص الوحدة وإعادة طرحها.

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