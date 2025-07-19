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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

 قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية بمدينة حدائق أكتوبر تابع خلالها وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" ومحطة صرف صحي بالمدينة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لـ ٥٢٥٦ وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، محور متوسطي الدخل "، والذي يتكون من عدد ٢١٩ عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين (١٠٠ - ١١٠ - ١٢٠ م٢)، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات والخدمات وتنسيق الموقع بالمشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة.

منطقة ابني بيتك ٧

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، محطة رفع مياه الصرف الصحي "المقاولون 4"، بمنطقة ابني بيتك ٧ والتي تخدم عدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، موجهاً بالاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة القياسية للمشروع، ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وزير الإسكان سكن لكل المصريين محطة صرف صحي وحدة سكنية منطقة ابني بيتك

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