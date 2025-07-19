أسعار العملات العربية اليوم السبت 19-7-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مستهل تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية في مصر اليوم
بلع سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 160.84 جنيه.
سعر البيع: 161.81 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم السبت:
ووصل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 13.11جنيه.
سعر البيع: 13.18 جنيه.
اقرأ أيضًا:
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 13.42 جنيه.
سعر البيع: 13.46 جنيه.
سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 129.60 جنيه.
سعر البيع : 131.22 جنيه.
سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 12.53 جنيه.
سعر البيع: 13.57 جنيه.
سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 69.12 جنيه.
سعر البيع: 69.87 جنيه.
سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 126.96 جنيه.
سعر البيع: 128.49 جنيه.