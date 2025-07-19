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سعر عيار 21 اليوم السبت 19-7-2025 فى مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم السبت 19-7-2025 فى مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أشهر جرام ذهب في محلات الصاغة المصرية صباح اليوم السبت  الموافق 19- 7-2025 استقرارا فى السعر.

سعر أشهر جرام ذهب

وتضمن أكثر جرام ذهب  شهرة من عيار 21 الأغلب تداولا في محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وتضمن آخر تحديث لأشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيها للبيع و 4650 جنيها للشراء 

سعر الذهب في الصاغة اليوم

شهد سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 19-7-2025 علي مستوي الاعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

واستقرت أسعار المشغولات الذهبية دون أي تغيير معززة بأول تعاملات الأسبوع الجديد بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات قبل أيام داخل تداولات الصاغة.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5285 جنيها للبيع و 5314 جنيها للشراء

سعر عيار 21  اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيها للبيع و 4650 جنيها للشراء 

سعر عيار 18  اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3964 جنيه للبيع و 3985 جنيها للشراء.

سعر عيار 14  اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3083 جنيها للبيع و 3100 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.2 ألف جنيه للشراء .

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية 3349 دولار للبيع و 3350 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

شهدت أسعار الذهب تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية الدولار الأمريكي وزادت من شهية المخاطرة مما قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 3350 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3341 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3348 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض محدود خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث سيطرت التحركات العرضية على أداء الذهب خلال معظم تداولات الأسبوع في ظل عدم اليقين الحالي في الأسواق فيما يتعلق بمستقبل التعريفات الجمركية الأمريكية، ومستقبل الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ولكنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي خاصة بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى في 3 أسابيع.

ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يمثل ضغط سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، وقد وجد الدولار الدعم من البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع التي صدرت مؤخراً، وخاصة بيانات مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع لشهر يونيو والتي أظهرت مرونة الاقتصاد الأمريكي، كما وجد الدولار الدعم أيضاً من الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

أظهرت البيانات القوية أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال على أرض مستقرة، مما يدعم تردد الاحتياطي الفيدرالي في استئناف تخفيف السياسة النقدية. ويميل الذهب الذي يعتبر غالبًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

من جهة أخرى تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب يوم السبت الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، وكان قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.

أما عن الطلب الفعلي على الذهب في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم، فقد اختتم شهر يونيو الإيجابي أكبر تدفق نصف سنوي على الإطلاق في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في الصين، بإضافة 8.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول.

كما ارتفعت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) خلال النصف الأول. أيضاً ارتفعت حيازات الصين الرسمية من الذهب الآن لثمانية أشهر متتالية، مما دفع البنك المركزي الصيني إلى مشتريات الذهب في النصف الأول من العام لتصل إلى 19 طنًا.

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