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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"الشربيني"يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومحطة مياه بأكتوبر الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

عقب جولته بالطرق والمحاور بمدينة الشيخ زايد، قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية بمدينة أكتوبر الجديدة تابع خلالها المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة ومنها وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" ومحطة مياه، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية مدن أكتوبر والشيخ زايد.

وفي مستهل الجولة بالمدينة، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح عن الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة، والتي تشمل نحو 151 ألف وحدة سكنية متنوعة تم وجار تنفيذها بالمدينة، وكذا موقف 83 مبنى خدميا تم وجارٍ تنفيذه بالمدينة تضم" حضانات – مدارس - وحدات صحية - ملاعب ومراكز شباب - أسواقا تجارية - خدمات أمنية - نقطة إسعاف"، وغيرها.

كما استمع وزير الإسكان إلى شرح عن موقف المرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تشمل الطرق وموقف التغذية بمياه الشرب وموقف الصرف الصحي، بجانب موقف مشروعات الكهرباء والاتصالات والزراعة.

محطة رافع مياه الشرب

وتفقد المهندس شريف الشربيني، محطة رافع مياه الشرب وخزان مياه سعة ٢٠ ألف متر مكعب/يوم، واللذين يخدمان مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، والمنطقة الصناعية ومنطقة أراضي الإسكان المميز، حيث استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن المشروع، موجهاً بالاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل بأعلى درجات الكفاءة للحفاظ على الاستثمارات وجودة الخدمات.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" المرحلة السادسة بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية، والمتوقع بدء التسليم المرحلي لهذه المرحلة بداية من أكتوبر المقبل، وصعد لإحدى الوحدات السكنية واطلع على مستوى التشطيب الخاص بها.

وتابع الوزير خلال الزيارة، أعمال تنسيق الموقع بالمشروع، كما تابع موقف الأعمال بمشروع النادي الاجتماعي بالمنطقة (أ) غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، والمقام على مساحة 100 ألف متر مربع، والذي بلغت نسبة إنجازه مرحلة متقدمة، ويضم العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية، منها: - 2 حمام سباحة - 5 ملاعب رياضية متعددة - ملعب كرة قدم بالمدرجات - مسجد ومركز تجاري - مبنى اجتماعي وصالة ألعاب.

وزير الإسكان سكن لكل المصريين محطة مياه مدينة الشيخ زايد مدن أكتوبر

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