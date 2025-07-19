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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير محور 26 يوليو بنطاق 6 أكتوبر والشيخ زايد

وزير الاسكان
وزير الاسكان
آية الجارحي

في مستهل جولته اليوم، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير محور ٢٦ يوليو نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن أكتوبر والشيخ زايد.

وتابع وزير الإسكان، الأعمال الجارية بمحور 26 يوليو، وتشمل توسعة الطريق القائم بالجزيرة الوسطى أسفل المونوريل بمحور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات، في نطاق مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، موجهاً بدفع الأعمال وتنسيق الموقع والاهتمام بصيانة المسطحات الخضراء على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، فضلا عن زيادة عدد اللافتات الإرشادية للتيسير على المواطنين.

وشدد وزير الإسكان، على مراعاة تطبيق أحدث معايير الأمان والسلامة المرورية، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقليل أي تأثيرات على الحركة المرورية أثناء التنفيذ، لافتاً إلى أن هذا المشروع ضمن جهود الوزارة للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.

ويأتي تطوير المحور استكمالًا لمشروع مونوريل غرب القاهرة، الذي تنفذه الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستهدف أعمال التطوير زيادة السعة الاستيعابية للطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية في الطريق الرئيسي بالتوسعة من الجزيرة أسفل المونوريل، مما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحد من التكدسات، كما تستهدف خطة التطوير تحسين جودة الأسفلت القائم، إلى جانب تعزيز عناصر الإرشاد والتحذير المروري على طول الطريق من خلال الخطوط والعلامات الأرضية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، مع مراعاة توفير نقاط عبور آمنة للمشاة.

كما أن المزروعات بالمشروع تم اختيارها بعناية من حيث الناحية الجمالية وأقصى ارتفاع وأقل استهلاك للمياه - بما لا يؤثر علي المشروع القومي مونوريل أكتوبر - بالشكل الجمالي والنسق الحضاري الذي يتناسب مع اهمية المحور بالنسبة لساكني مدينتي اكتوبر والشيخ زايد. 

عقب ذلك شهد وزير الإسكان اصطفافاً لمعدات التشغيل والصيانة الخاصة بجهاز مدينة 6 أكتوبر والتي تبلغ 67 معِّدة متنوعة بين سيارات (كباش – مدمج – نافوري – سيول – سيارة كسح – ري زراعات – لوادر - جرارات) وغير ذلك، موجها في هذا الصدد بالاهتمام بالصيانة الدورية للمعدات ومراعاة عوامل الأمن والسلامة خلال عمليات الصيانة التي يجري العمل بها، والتحرك الفوري للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

الإسكان المجتمعات العمرانية أكتوبر والشيخ زايد وزير الإسكان بمحور 26 يول

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