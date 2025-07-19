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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمدن أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة

الإسكان
الإسكان
آية الجارحي

خلال جولته التفقدية اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بمدينة ٦ أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بتلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية إنجاز ملف تقتين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ومدينة سفنكس الجديدة، وذلك في إطار ضرورة الحفاظ على الموارد وتوفيق أوضاع المواطنين بالأماكن المضافة لعددٍ من المدن، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.

وبشأن المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وجه المهندس شريف الشربيني، بأهميه توفير مختلف الخدمات للمواطنين، مشددًا على الاهتمام بمراجعة أنظمة الإنذار والحريق لكل المباني الحيوية ومحطات مياه الشرب والكهرباء، مع وجود متابعة دورية لهذا الملف.

وبخصوص ملف صيانة الطرق، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية هذا الملف موجها بأن يتم صيانة الطرق بأعلى مستوى ومواصلة تلك الأعمال، بجانب الاهتمام بتحديد التحويلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية، والتأكد من سلامه حركة المرور.

كما شدد الوزير على الاهتمام بمنظومة النظافة بالمدن، بجانب صيانة المسطحات الخضراء ومتابعة منظومة الري والزراعة، موجهاً بوضع تصور بكل مدينة للاستفادة من الأراضي غير المستغلة وطرحها للمستثمرين والاستغلال الجيد للفرص الاستثمارية لتعظيم الموارد وتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات.

واطلع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، على موقف الأراضي المطلة على المحاور والطرق الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، ومنظومة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنظومتين لتلبية التوسعات العمرانية وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الكهرباء، وأعمال تنفيذ وصيانة شبكة الطرق بالمدينة.

بجانب مشروعات الزراعة الجاري تطويرها وموقف الإيرادات والمصروفات بمدينة 6 أكتوبر.

كما اطلع الوزير، على موقف الإيرادات والمصروفات بمدينة أكتوبر الجديدة بمختلف قطاعات الإسكان والمرافق والبنية الأساسية والخدمات، وكذا الفرص الاستثمارية بالمدينة. 

ثم تابع وزير الإسكان، مشروعات شبكات المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، وموقف مصروفات وإيرادات المدينة، وكذا تابع وزير الإسكان موقف الايرادات والمصروفات، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها والاسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، وموقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينة سفنكس الجديدة والإيرادات والمصروفات بالمدينة.

وزير الإسكان الإسكان مدينة 6 أكتوبر و6 أكتوبر المشروعات وسفنكس الجديدة

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