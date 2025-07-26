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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف بالأردن برواتب تصل لـ35 ألف جنيه

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل بالخارج، وتحديدا في المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن جهودها لتوفير فرص مناسبة للشباب المصري الباحث عن فرص عمل بدول عربية، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأردني.

وظائف برواتب تصل إلى 500 دينار

وتضمن الإعلان الأول الصادر عن الوزارة عبر بوابة التشغيل الخارجية، وجود 37 فرصة عمل في مجالات متنوعة داخل الأردن، برواتب مجزية تتراوح ما بين 290 إلى 500 دينار أردني، أي ما يعادل نحو 20 إلى 35 ألف جنيه مصري شهريا، وذلك حسب طبيعة المهنة والخبرة المطلوبة.

وقد بدأ التقديم على هذه الوظائف يوم الخميس 24 يوليو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، عبر بوابة الوزارة الرسمية للتوظيف بالخارج:
 https://egyemp.labour.gov.eg/

الوظائف المتاحة في الإعلان الأول

تضم قائمة الوظائف المتاحة المجالات التالية:
2 عامل إنشاءات
3 عمال بمصنع شيكولاتة (يشترط خبرة في صناعة الشوكولاتة الدراجية، الملبس، التحميص، وصيانة الماكينات)
16 عامل في تربية دواجن بياض (يشترط توافر خبرة سابقة)
عامل مكبس طوب (خبرة في تحميل وتنزيل الطوب الأسمنتي بكافة أنواعه)
8 عمال إنتاج بمجال الصناعات الغذائية (خبرة ضرورية)
2 عامل بمصنع ملابس (خبرة في خياطة القمصان والملابس المهنية)
عامل ماكينة طباعة (خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو)
2 عامل مطبعة (خبرة في آلات الطباعة)
2 عامل منشار حجر

الإعلان الثاني: 200 فرصة عمل بمجال الزراعة

كما أعلنت وزارة العمل عن فرصة ثانية للعمل في الأردن، بالتعاون مع إحدى شركات الاستثمارات الزراعية، حيث تم طرح 200 فرصة عمل جديدة للكوادر المصرية في مجال زراعة المحاصيل.

بدأ التقديم على هذه الوظائف يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، ويستمر لمدة 5 أيام، من خلال نفس الرابط:
 https://egyemp.labour.gov.eg/

وظائف 

شروط الوظائف الزراعية
 

الراتب يبدأ من 290 دينار أردني شهريا بالإضافة إلى حوافز
توفير 3 وجبات يوميا
تغطية الضمان الاجتماعي
الفئة العمرية المطلوبة: من 18 إلى 40 عاما
ضرورة اللياقة الصحية والخبرة في مجال الزراعة

وزارة العمل تدعو المواطنين للاستفادة من الفرص

ناشدت وزارة العمل الراغبين في العمل بالخارج بسرعة التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة، والتأكد من دقة البيانات المسجلة عبر بوابة التوظيف الخارجية الرسمية، لضمان الاستفادة من هذه الفرص في ظل التعاون القائم بين مصر والأردن بمجال تشغيل العمالة.

وظائف وظائف خالية فرص عمل عمال الأردن

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