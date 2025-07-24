تعليم مطروح يعلن عن الحاجة لبعض الوظائف .. موعد التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن عدد من الوظائف الإشراقية الشاغرة للعاملين بمديرية التربية والتعليم .

حيث اعلنت المديرية احتياجها لـ (مدير ووكيل ادارة تعليمية - مدير ووكيل مدرسة عام) ورسمى ورسمى لغات وفنى وظائف التوجيه الفني عام وفنى ) .

ومن المقرر ان ان يتم تشكيل اللجنة المنوط بها التقييم والاختيار للعام الدراسي ۲۰۲٥/ ٢٠٢٤ وفقا للاعلان التالي على أن يتم التقديم بداية من السبت القادم 26يوليه الجارى ولمدة أسبوعين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محمد جبران وزير العمل وذلك بمدينة العلمين الجديدة بحضور خالد دراز مدير عام مديرية العمل والمهندس أحمد إبراهيم رىيس جهاز مدينه العلمين الجديدة واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة العلمين والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح

وذلك مع تنظيم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بحضور ممثلي الشركات العامله بمدينة العلمين الجديدة

وأوضح محمد جبران وزير العمل أن القانون الجديد. يحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل ، وكذلك الواجبات والمسؤوليات لكلا منهما مع شرح لتفاصيل القانون والرد على كافة الاستفسارات

وخلال اللقاء وافق وزير العمل على ٢٠٠ منحة تدريبية مجانية في اى مهنة لأبناء مطروح ودعمها من خلال الوزارة ، كما تم الموافقة على تشغيل وحدة العمل بجهاز مدينة العلمين الجديدة

بينما رحب محافظ مطروح بزيارة ن، وزير العمل لمحافظة مطروح، خاصة لمدينة العلمين الجديدة، تلك المدينة الواعدة التي أصبحت رمزًا للتنمية والتحديث في ظل الجمهورية الجديدة،

معرباً عن بالغ سعادته بالتواجد بين عمال مصر الأوفياء وسواعدها الأبية

مشيداً بحرص الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – على دعم العمالة الوطنية، وبخاصة العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة كبيرة وأساسية من المجتمع المصري، وتسهم بجهدها اليومي في بناء الوطن وتحقيق التنمية.

كما أشاد محافظ مطروح بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025** الذى يضع هذه الفئة في قلب الاهتمام، من خلال توفير الحماية التأمينية، وضمان بيئة عمل لائقة، وتسهيل آليات التدريب والتأهيل، والدمج في منظومة الاقتصاد الرسمي، بما يحقق الاستقرار المهني والاجتماعي وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل وفق معايير العمل الدولية وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لهذه الفئة المهمة.

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن محافظة مطروح، أطلقت عددًا من المبادرات النوعية لدعم العمالة غير المنتظمة، ومن أبرزها:تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع مكاتب العمل ومجالس المدن ،تنظيم برامج تدريب مهني وفني لتأهيل العمال لسوق العمل المتطور. ،تقديم خدمات صحية مجانية وقوافل طبية دورية، خاصة في المناطق النائية.،وصرف منح موسمية ودعم نقدي عند الحاجة، خاصة في الأزمات والمناسبات ، بالإضافة إلى دعم الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة وتشجيع الاقتصاد المحلي وذلك من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ،

بينما أوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح أنه يوجد 50144 عامل على قاعدة البيانات الخاصة بالمديرية ،وتم صرف ٦ منح دورية ب ١٢٣ مليون جنيه بالإضافة إلى رعاية اجتماعية 1،3مليون جنيه ورعاية صحية ٤٦ الف جنيه ليصل ما يزيد عن ١٢٥ مليون جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة