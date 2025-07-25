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وظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى 2025.. الشروط وطريقة التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى 2025.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل التي أعلنت عنها شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، حيث كشفت الشركة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية بعقود مؤقتة، وذلك ضمن خطتها لتدعيم هيكلها الوظيفي بالكفاءات اللازمة، على أن يبدأ التقديم اعتبارا من السبت 27 يوليو 2025.

وظائف

الوظائف المطلوبة في شركة الصرف الصحي

تتضمن الوظائف المعلنة عدة تخصصات تشمل المهندسين والسائقين وحملة المؤهلات المتوسطة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
مهندس مشروعات
التخصصات المطلوبة:
مهندس صيانة ميكانيكية (ميكانيكا قوى – سيارات – إنتاج)
مهندس صيانة كهربية (كهرباء قوى)
مهندس مدني (هندسة صحية – إنشائية)
سائق معدات ثقيلة
يشترط الحصول على رخصة قيادة درجة أولى
سائق عادي
يشترط الحصول على رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية
فنيون وحرفيون
يشترط الحصول على دبلوم صناعي مناسب
يقبل الحاصلون على الشهادة الابتدائية أو الإعدادية لبعض الوظائف المساعدة

الشروط العامة للتقديم

أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة داخل نطاق خدمة الشركة
إثبات محل الإقامة من خلال:
إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز) باسم المتقدم أو ولي أمره
أو عقد إيجار مسجل ساري لمدة لا تقل عن 3 سنوات
أو بطاقة رقم قومي سارية منذ 3 سنوات على الأقل
ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما في تاريخ الإعلان
تحديد الموقف من الخدمة العسكرية
اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلات الشخصية
اجتياز الكشف الطبي
الالتزام بالعمل بنظام الورادي في مواقع الشركة المختلفة
العمل سيكون بنظام العقود المؤقتة
ممنوع النقل أو الإعارة أو الالتحاق بأي جهة أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ التعيين

طريقة التقديم وسحب الملفات

يتم سحب ملف التقديم من يوم السبت 26 يوليو وحتى الخميس 31 يوليو 2025
المكان: نادي النخيل الاجتماعي الرياضي بشارع جسر السويس، أمام محطة مترو النزهة
التوقيت: من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا
الحضور ببطاقة الرقم القومي، ووفق المواعيد المقررة لكل وظيفة

مواعيد تقديم الملفات
يتم تقديم الملف بنفس مقر السحب، وذلك من يوم السبت 2 أغسطس وحتى الخميس 7 أغسطس 2025
التوقيت: من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا
لن يلتفت إلى أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المواعيد المحددة

المستندات المطلوبة للتقديم
صورة من:
شهادة الميلاد
المؤهل الدراسي
بطاقة الرقم القومي
الموقف من التجنيد
رخصة القيادة (لوظائف السائقين)
عدد 2 صورة شخصية حديثة

متابعة النتائج والاختبارات

يمكن متابعة الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين للشروط عبر الموقع الرسمي للشركة:
www.gcsdc.com.eg

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