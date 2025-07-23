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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة التنمية المحلية: مد تلقي طلبات الوظائف الخالية حتى 31 يوليو

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مد تلقى طلبات الراغبين فى الندب على عدد من الوظائف فى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتى سبق الإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025 وذلك حتى يوم الخميس 31 يوليو 2025 وذلك عن طريق الندب من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الشروط والتخصصات 



وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى استمرارها فى تلقى الطلبات للراغبين وفقاً للشروط والتخصصات السابق الإعلان عنها وذلك من صباح يوم الأحد 27 يوليو وحتى الخميس 31 يوليو الجاري ، وتسلم الطلبات باسم *الوكيل الدائم* لوزارة التنمية المحلية، على أن يسلم الطلب وكافة المستندات *باليد* بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالدور الأرضي، أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن توافر عدد من التخصصات والوظائف المطلوبة للعمل بالديوان العام للوزارة منها  بكالوريوس هندسة قسم اتصالات – بكالوريوس حاسب آلي – بكالوريوس نظم معلومات – بكالوريوس حاسبات ومعلومات، وبكالوريوس هندسة قسم مدنى – بكالوريوس هندسة قسم عمارة، وبكالوريوس تجارة خبرة فى ( الحسابات – المخازن – العقود – التأمينات الاجتماعية – البيرول – المزايا ) وأخصائى موارد بشرية خبرة فى ( الملفات – الذمة المالية – التدريب – التنظيم والإدارة ) وليسانس حقوق، وليسانس آداب قسم جغرافيا  GIS، و بكالوريوس علوم زراعية وليسانس لغات أجنبية وبكالوريوس هندسة قسم ( ميكانيكا – سيارات – معدات ثقيلة ) وأخصائى متابعة ( إدارية – ميدانية ) وبكالوريوس الإحصاء وليسانس آداب و بكالوريوس علوم بيئية وبكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.
كما أعلنت الوزارة عن توافر عدد من الوظائف بمركز سقارة للتدريب منها مدير وحدة المشروعات التدريبية و مدير وحدة ضمان الجودة التدريبية وأخصائي تصميم برامج تدريب و أخصائي تدريب و أخصائي تقييم برامج تدريبية وأخصائي المتابعة والتقييم للبرامج التدريبية و أخصائي علاقات عامة و أخصائي تسويق.

المستندات المطلوب 

وحول المستندات المطلوب تقديمها (معتمدة ومختومة بخاتم الجمهورية):
- بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل موضح به (الإسم الرباعي – تاريخ الميلاد – المؤهل وتاريخه - المجموعة النوعية والمستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه– مرتبة تقرير تقويم الأداء عن آخر عامين)
- إفادة بخضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.
- شهادة قانونية حديثة موضح بها عدم توقيع ثمة جزاءات عليه أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وأية مؤهلات دراسية أخرى (أن وجدت)
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- ⁠طلب باسم الوكيل الدائم موفق به باقي المستندات.

التنمية المحلية منال عوض وظائف خالية

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