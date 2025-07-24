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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نصائح لتحسين وظائف الغدة الدرقية.. تعرف عليها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
هاجر هانئ

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما تصبح الغدة الدرقية خاملة، وهو أمر شائع بشكل متزايد، إذا تُركت الغدة الدرقية الخاملة دون علاج، فقد تُسبب العديد من المشاكل الصحية، من التعب إلى تساقط الشعر وآلام المفاصل والعضلات.
قالت الدكتورة سارة فيشمان، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب، وهي أخصائية غدد صماء متخصصة في داء السكري واضطرابات الغدة الدرقية وفقدان الوزن في مركز بريميير إندوكريين في مدينة نيويورك،  إن السبب الرئيسي لقصور الغدة الدرقية هو اضطراب مناعي ذاتي يُسمى التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو .


في هذه الحالة، يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية، مما يمنعها من إنتاج الهرمونات المسؤولة عن تنظيم عملية الأيض، ووظائف القلب والأوعية الدموية، ودرجة حرارة الجسم، والوظائف العقلية، ونمو الدماغ، والصحة الإنجابية، وغيرها. ولكن هناك عوامل أخرى قد تؤثر أيضًا على وظيفة الغدة الدرقية، بما في ذلك بعض الأدوية، وجراحة الغدة الدرقية أو إزالتها، ونقص اليود. 

أعراض ضعف نشاط الغدة الدرقية  


5 طرق لتعزيز نشاط الغدة الدرقية


إلى جانب أي دواء قد يصفه لك طبيبك، قد تساعد بعض التغييرات الغذائية المصابين بقصور الغدة الدرقية على التحكم في أعراضهم، خاصةً إذا كانوا مصابين بمرض هاشيموتو، إليك بعض التعديلات الغذائية البسيطة التي قد تُحدث فرقًا كبيرًا:

-أضف الأطعمة الغنية بالزنك إلى طبقك
تحتوي الأطعمة مثل الفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة والمأكولات البحرية والدواجن واللحوم الحمراء على الزنك، وهو عنصر غذائي يساعد على تحويل هرمون الغدة الدرقية T4 إلى T3، وهو شكله الأكثر نشاطًا، كما تقول الدكتورة بوجانا يانكوفيتش ويذرلي (المعروفة أيضًا باسم الدكتورة بوجانا) الحاصلة على شهادة مزدوجة في الطب الباطني والتكاملي وهي مؤسسة ومديرة تنفيذية لشركة بوجانا إم دي، وهي عيادة طبية صغيرة في مدينة نيويورك. 
ينبغي على النساء الحصول على 8 ملج من الزنك يوميًا كجزء من نظام غذائي متوازن. تحتوي أونصة واحدة من بذور اليقطين المحمصة على حوالي 2.2 ملغ؛ وتحتوي أونصة واحدة من الكاجو على 1.6 ملج، ويحتوي نصف كوب من الكينوا أو شريحة خبز على 1 ملج، ويحتوي نصف كوب من الحمص المطبوخ أو أونصة واحدة من جبنة الشيدر على حوالي 1.2 ملج.

-تناول وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالسيلينيوم 
يُعزز السيلينيوم أيضًا إنتاج هرمونات الغدة الدرقية وتحويلها، كما يُخفف الالتهاب الناتج عن إنتاجها، وفقًا للدكتورة بوجانا، تناول حبة واحدة فقط من الجوز يوميًا يُساعدك على تلبية احتياجاتك من السيلينيوم، والتي تبلغ 55 ميكروجرامًا يوميًا للنساء - تحتوي كل حبة على ما يصل إلى 91 ميكروجرامًا من هذا العنصر الغذائي، لتجنب الإفراط في تناوله (ومنع جرعة زائدة من السيلينيوم)، لا تتناول أكثر من ثلاث إلى أربع حبات من الجوز يوميًا.
طرق أخرى للحصول على جرعة السيلينيوم المطلوبة: تحتوي ثلاث أونصات من سمك التونة ذو الزعانف الصفراء على 92 ميكروجرام، ويحتوي كوب واحد من الجبن القريش على 20 ميكروجرام، وتحتوي بيضة مسلوقة واحدة على 15 ميكروجرام، ويحتوي كوب من الفاصوليا المخبوزة المعلبة، وكوب من دقيق الشوفان العادي، ونصف كوب من فطر البورتابيلا، كل منها يحتوي على 13 ميكروجرام.

-تلبية احتياجاتك من الحديد   
يميل الأشخاص المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد إلى المعاناة من عدم تحمل البرد، وتشير دراسة صغيرة واحدة على الأقل إلى أن هذا يعود إلى أن نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض هرمون الغدة الدرقية، وفقًا للدكتورة بوجانا، إذا كنت تشك في إصابتك بنقص فعلي في الحديد، فمن الأفضل استشارة طبيبك حول كيفية تناول مكملات الحديد بأمان.
لكن ينبغي على الجميع السعي للحصول على كمية كافية من الحديد (٨ ملج يوميًا للنساء فوق سن الخمسين؛ ١٨ ملغ يوميًا للنساء بين ١٩ و٥٠ عامًا) من مصادر غذائية، تحتوي حبوب الإفطار المدعمة على ١٨ ملج للحصة، والفاصوليا البيضاء على ٨ ملج لكل كوب، والعدس والسبانخ على حوالي ٣ ملج لكل نصف كوب.

- اليود 
يقول الدكتور بوجانا إن نقص اليود قد يُسبب خللاً في وظائف الغدة الدرقية، كما أن الإفراط فيه قد يُسبب مشاكل صحية، بما في ذلك فرط نشاط الغدة الدرقية، وتفاقم قصور الغدة الدرقية، والتهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي، يحتاج الجسم إلى 150 ميكروجرامًا من اليود يوميًا، ويمكن الحصول عليه بسهولة من خلال تناول حوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح المُعالج باليود، وهو أحد أكثر مصادر اليود شيوعًا. إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا مُقيدًا بشدة بالملح، فاستشر طبيبك، فقد تحتاج إلى الحصول على اليود من مصدر بديل.
ولكن إذا كنت تميل إلى تناول الكثير من الأطعمة الغنية باليود، بما في ذلك الأعشاب البحرية (تحتوي ملعقتان كبيرتان من نوري على 116 ميكروجرام) أو كميات كبيرة جدًا من الكرنب (الذي يحتوي على حوالي 5 ميكروجرام لكل كوب)، فقد ترغب في سؤال طبيبك عما إذا كنت معرضًا لخطر التحميل الزائد.

-تأكد من أنك تتناول ما يكفي من السعرات الحرارية
يمكن أن يؤدي تقليل استهلاك السعرات الحرارية إلى انخفاض هرمون الغدة الدرقية بنسبة 11%، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Rejuvenation Research ، وهي مشكلة تُصيب من يعانون من قصور الغدة الدرقية، وبما أن حوالي نصف المصابين بقصور الغدة الدرقية يكتسبون الوزن، فمن المنطقي أن يحاولوا تقليل السعرات الحرارية لإنقاص وزنهم.


لكن من الأفضل استشارة طبيبك قبل اتباع أي نظام غذائي للتأكد من أنه الخيار الأمثل لك ولصحة غدتك الدرقية، تجدر الإشارة إلى أن الدراسة نفسها وجدت أن الأشخاص الذين فقدوا وزنهم من خلال برامج التمارين الرياضية لم يعانوا من نفس الانخفاض في هرمون الغدة الدرقية.

سرطان الغدة الدرقية

الأطعمة التي يجب تجنبها لمرضى قصور الغدة الدرقية
بالنسبة لمرضى قصور الغدة الدرقية المناعي الذاتي تحديدًا، فإن اتباع نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان والغلوتين وتجنب الأطعمة المصنعة قد يساعد أحيانًا على زيادة إنتاج الجسم لهرمون الغدة الدرقية. وفي بعض الحالات، يُمكّن ذلك المرضى من تقليل الحاجة إلى الأدوية أو عدم تناولها على الإطلاق، كما يقول الدكتور فيشمان.

توضح قائلةً: "في الأشخاص المعرضين للإصابة، يمكن للغلوتين [وأحيانًا منتجات الألبان] أن يُحفّز جهاز المناعة، اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات بشكل عام يُمكن أن يُساعد في تقليل المناعة الذاتية وتقليل هجوم الغدة الدرقية، مما يُمكّن الغدة الدرقية من مواكبة إنتاج هرموناتها."

مع ذلك، لن يستفيد الجميع من تقليل تناول الجلوتين ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة. علاوة على ذلك، تميل هذه الحميات إلى التقييد الشديد، لذا من المهم الموازنة بين فوائدها وقدرتك على الالتزام بها. 
المصدر: womansworld
 

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية قصور الغدة الدرقية التهاب الغدة

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