خلايا لها أخطر وظيفة.. تحذير شديد من الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن جميع خلايا الجسم منذ الولادة وحتى الوفاة تظل كما هي، فعندما يولد الإنسان بـ 2 مليون خلية مخ يبقون كما هما حتى الوفاة.

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن الخلايا الوحيدة مع بعض الخلايا في الجلد لها عمر هي الخلايا الحمراء، كرات الدم الحمراء.

3 أنواع من الخلايا

ولفت إلى أن الدم يوجد به 3 أنواع من الخلايا، “كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، الصفائح الدموية”، مشيرا إلى أن الخلايا الحمراء لها عمر 120 يوما وتموت وتخرج أخرى جديدة، لكنها تقوم بأخطر وظيفة في الدنيا وهي حمل الأكسجين.