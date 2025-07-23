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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أول تعليق من حسام موافي بعد تكريم الدولة له.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه قامت بتدريس 7000 ساعة مجانًا، وأنه حصل على التكريم من الدولة اليوم، وأنه يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على جائزة الدولة للرواد في العلوم الطبية.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يقدم الشكر لكل شخص تعلم منه خلال مسيرته في مجال الطب.

ولفت إلى أنه يشكر الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مستشفيات قصر العيني، على دعمه المستمر، وأول من نشر خبر التكريم والجائزة.

وتابع:« أريد تصحيح مثل منتشر وهو وراء كل عظيم امرأة، ولأن الصح أمام كل عظيم امرأة».

وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدولة قامت اليوم بتكريم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وأن الدكتور حسام يعطي العلم لجميع الأطباء، وأن أي طالب انضم لكلية الطب جامعة القاهرة استفاد من الدكتور موافي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدكتور موافي كان يصل جامعة القاهرة في الصباح الباكر من أجل شرح مشكلات الباطنة.

وأشار إلى أن جميع طلاب الطب بأي جامعة تعلموا من الدكتور حسام، واليوم الدولة تكرم الدكتور موافي وتعطيه جائزة الرواد في العلوم الطبية، وأن الجميع يشهد للدكتور حسام بالتميز وأن هذا التكريم  مستحقًا.

وأوضح أن جائزة الدولة للرواد في العلوم الطبية، التي منحتها له الدولة تقديرًا لإسهاماته العلمية البارزة، ودوره الرائد في تطوير تخصص طب الحالات الحرجة في مصر.

ورد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على كلام الدكتور جمال شعبان، قائلا " أنت أصيل يا جمال".

حسام موافي الدكتور حسام موافي طب قصر العيني السيسي

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