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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكتر من 45 سببا .. حسام موافي يكشف عوامل خفية لارتفاع حرارة الجسم

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
قسم التوك شو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن درجة الحرارة العالية تخصص الحميات، لكن هناك العديد من الأمور التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أنه لا يوجد عضو في جسم الإنسان إلا وترتفع معه حرارة الإنسان، ولا يوجد عضو في الجسم لا يكون السبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن المخ قد يكون السبب في ارتفاع درجات الحرارة، كذلك القلب والكلى والرئة والمفاصل، فضلا عن المناعة والمعدة والأمعاء، وهناك كتب في هذا الأمر.

ارتفاع درجات الحرارة

وشدد على أن كلمة حرارة كلمة كبيرة، ولكن هناك بعض الحالات التي قد تأتي وهي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة منذ فترة طويلة، يكون التفكير عندها في أمرين خطرين، إما أن يكون الدرن «السلّ»، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتشخيصه صعب جدا.

 قضية الدرن

وأكد على أن قضية الدرن ليست قضية صدر إطلاقا، بل الصدر يكون أحد الأسباب التي قد يأتي بها الدرن، وإما أن يكون في الرئة أو الغشاء المجاور للرئة؛ لافتا إلى أن السبب الثاني لارتفاع درجات الحرارة تكون الأورام.

حسام موافي الحميات درجة الحرارة ارتفاع درجات الحرارة أسباب ارتفاع درجات الحرارة

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