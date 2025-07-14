ليست مرضية.. حسام موافي يكشف مفاجأة: مفيش مصري معندوش انتفاخ| فيديو

قال الدكتور حسام موافى ، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الانتفاخ عبارة وجود غاز بكميات كبيرة فى الجهاز الهضمى.

وتابع موافى ، خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج باب الخلق على قناة النهار، قائلا: مفيش مصرى معندوش انتفاخ ومعظم الحالات فسيولوجية ، وليست مرضية مثلما يحدث مع المدخنين أو الانسان العصبة بعد حدوث أى توتر .

وأضاف أن هناك عادة سيئة جدا عند المصريين أثناء تناولهم الطعام وهى شرب المياه الغازية وهذا خطأ كبير .

وأوضح موافى، أن شرب المياه فى منتصف الطعام نص كوب فقط صحى وليس أكثر .