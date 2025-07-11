على الهواء .. حسام موافي يشخص سيدة تعاني من إمساك شديد

أجاب الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني عن سؤال إحدى المتابعين، والذي نص على: «عندي مشكلة في القولون العصبي من وانا عندي 18 سنة، وبقالي 16 سنة في عذاب، والإمساك مزمن جدا مش بيروح إلا بالأدوية، وحتى الأدوية بتاعت الإمساك بتقعد معايا أول فترة كويسة وبعد كده مفعولها بيفقد، مش عارفه أعيش حياتي الطبيعية».

إمساك اعتيادي

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: «سهلة جدا، انتوا عارفين اننا متفقين من أول حلقة إن إحنا مش بنعالج حد في التليفزيون، لكن الأمر هذا يدل على وجود إمساك اعتيادي».

موضحا: «ربنا سبحانه وتعالى عمل لينا جرس في جسمنا، لما آخر جزء في القولون يتملي يضرب الجرس، وأن الجرس هو شعور التمرص، وأحيا يتم الأضرار بهذا الجرس، وذلك من خلال شعور التبرز وتجاهله».