من صفات الشخص القوي.. حسام موافي يكشف حكم رد الإساءة بالإساءة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن التسامح صفة من صفات الشخص القوي، لافتا إلى أن القوة ليست في رد الإساءة بالإساءة.

واستشهد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، عبر قناة «صدى البلد»، بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لافتا إلى أن القوة عكس الضعف.

ردّ الإساءة بالإساءة

وأشار إلى أن رد الإساءة بالإساءة ليس معيارا للقوة، محذرا من خطورة تعميم وضع خاص ليكون وضعا عاما.

الرجوع إلى الدين الإسلامي

ووجه الدكتور حسام موافي رسالة إلى المواطنين بضرورة الرجوع إلى الدين الإسلامي الحنيف، والذي أساسه هو كتاب الله- عز وجل-.