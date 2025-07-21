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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
اسماء محمد

هناك عدد كبير من الأمراض التي لايعرفها معظم الأشخاص بل وبعض الأطباء لايهتمون بها مما يتسبب فى معاناة المريض من أعراض لا تزول بالعلاجات التقليدية ومن بين هذه المشاكل هبوط الجانب الأيمن من القلب.

هبوط القلب ومرضى السكري

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامج ربي زدني علما المذاع عبر قناة، صدى البلد، أن هناك مشكلة شائعة بين مرضى السكري تعرف باسم هبوط الجانب الأيمن من القلب ومن المهم التوعية بها.

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وأوضح موافي أن مريض السكري يمكنه اكتشاف الاصابة بمرض هبوط الجانب الأيمن من القلب وذلك عن طريق الأعراض الواضحة التى تظهر على المريض والفحوصات.

أعراض هبوط الجانب الأيمن

وأضاف حسام أن من أهم علامات هبوط الجانب الأيمن في القلب لدى مرضى السكري، هى تورم اليدين والقدمين.
 
وأوضح أن من العلامات التى تساعد على اكتشاف نقص بروتينات الدم الناتج عن ضعف وظائف الكلى أو الكبد هي انتفاخ في الأطراف.

حسام موافي

وكشف حسام موافي أن  معرفة مرض هبوط الجانب الأيمن من القلب لدى مرضى السكري يمكن اكتشافه من خلال الفحص الاولى من خلال استخدام سماعة الطبيب عن طريق فحص الأوردة في الرقبة وعمل أشعة الإيكو.

لفت موافي أن هناك أسباب أخرى لتورم القدمين واليدين لدى مرضى السكري غير هبوط الجانب الأيمن من القلب لذا يجب اجراءت الفحوصات التى تساعد على التشخيص الصحيح قبل التعامل مع الشخص على إنه مصاب بهذه المشكلة في القلب.

القلب مرض القلب السكري هبوط الجانب الأيمن هبوط الجانب الأيمن من القلب

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