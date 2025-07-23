أمر غير صحيح.. حسام موافي يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا:" من يعتقد أن كلية الطب فقط هي كلية القمة، أمر غير صحيح".

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن من يريد دخول الطب بناء على رغبة شخصية سيكون أفضل الأطباء أما غير ذلك فلن يفلح.

ولفت إلى أن من يريد دخول الطب من أجل تناول العيش فقط فلن يفلح، فكل طالب عليه أن يحب الشئ الذي يعمل به سيصبح أفضل شخص في هذا المجال.

وأشار إلى أن كل شخص عليه أن يتقي الله في عمله، وأن كل مجال يكون به المتفوقين، ولذلك على كل طالب دخول الكلية التي يريد العمل بها.

وتابع:" كان لي زملاء دخلو كلية التجارة، والآن في أعلى المناصب، ولذلك كل كلية بها الأفاضل".