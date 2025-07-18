حسام موافي يكشف عن أكثر الأسباب الشائعة للنزيف لدى السيدات

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن النزيف الحاد لدى المرأة يمكن أن يحدث نتيجة لعدة أسباب تتراوح بين مشكلات موضعية في الرحم إلى حالات عامة في الجسم قد تؤثر على نظام التجلط.

الأسباب الشائعة للنزيف

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال برنامج “رب زدني علما” المذاع على قناة صدى البلد: “الأورام الليفية هي أورام حميدة تنمو في الرحم وتعتبر من الأسباب الشائعة للنزيف”.

نزيف حيض غزير

وأوضح حسام موافي أن هذه الأورام قد تؤدي إلى نزيف حيض غزير أو فترات حيض طويلة، معلقا: في بعض الحالات، قد يصبح استئصال الرحم ضروريًا إذا كانت المرأة قد أنجبت بالفعل ولا ترغب في الإنجاب مجددًا.

السبب الأساسي للنزيف

واختتم أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: “أما العلاج فيعتمد على السبب الأساسي للنزيف، ففي حالة الأورام الليفية، قد يشمل العلاج الأدوية أو الجراحة، أما إذا كان السبب مرتبطًا باستخدام أدوية معينة، قد يقوم الطبيب بتعديل الجرعة أو تغيير الدواء”.