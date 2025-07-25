أشرف مهنة .. حسام موافي : التمريض عندنا في العناية المركزة عظيم

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إن أشرف مهنة التمريض، مسترشدا بمثال: «كنا من أيام عندي ممرضة طلعت على المعاش في وحدة حسام موافي، عملنالها حفلة وكان نفسي أصور اللي موجودين في الحفلة اللي بيعيطوا، كنت عاوز أصور دموع الأطباء والتمريض والعاملين في الوحدة اللي بيبكوا علشان الممرضة طالعة على المعاش».

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: «أشرف مهنة ربنا خلقها التمريض، وانا كطبيب هقعد قد أي في الوحدة، ساعة ساعتين وهمر واكتب علاج وأوامر وأمشي، مين اللي هينفذ دا كله، التمريض مع دكتور صغير، والتمريض أهم، التمريض عندنا في العناية المركزة أشرف مهنة».

التمريض في الولايات المتحدة

وأكد على أنه التمريض في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلترا رقم واحد قبل رئيس القسم، لافتا إلى الشخصية القوية التي يتمتع بها الممرضين في تلك البلاد.