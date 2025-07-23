تكريمًا مستحقًا.. جمال شعبان عن جائزة الدولة لـ حسام موافي

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الدولة قامت اليوم بتكريم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وأن الدكتور حسام يعطي العلم لجميع الأطباء، وأن أي طالب انضم لكلية الطب جامعة القاهرة استفاد من الدكتور موافي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الدكتور موافي كان يصل جامعة القاهرة في الصباح الباكر من أجل شرح مشكلات الباطنة.

وأشار إلى أن جميع طلاب الطب بأي جامعة تعلموا من الدكتور حسام، واليوم الدولة تكرم الدكتور موافي وتعطيه جائزة الرواد في العلوم الطبية، وأن الجميع يشهد للدكتور حسام بالتميز وأن هذا التكريم مستحقًا.

وأوضح أن جائزة الدولة للرواد في العلوم الطبية، التي منحتها له الدولة تقديرًا لإسهاماته العلمية البارزة، ودوره الرائد في تطوير تخصص طب الحالات الحرجة في مصر.

ورد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على كلام الدكتور جمال شعبان، قائلا " أنت أصيل يا جمال".