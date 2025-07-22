آخر موعد لتلقي تظلمات حجز وحدات "سكن لكل المصريين 7"

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، هو آخر موعد لتلقي طلبات التظلم من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل، والذي يتم بنظام أسبقية الحجز.

وأكد الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح فرصًا مناسبة لجميع المواطنين لتقديم المستندات المطلوبة للتظلم، حرصًا على تحقيق العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين.

نتائج فرز الطلبات: أكثر من 20 ألف طلب مفحوص

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم الانتهاء من فرز 20,638 طلبًا، وتبين انطباق الشروط على 10,894 طلبًا، بينما لم تنطبق على 9,744 طلبًا.

وأشارت إلى أن أسباب الرفض شملت:

2,367 طلبًا بسبب امتلاك مقدم الطلب أو الزوج/الزوجة لعداد كهرباء.

44 طلبًا نتيجة امتلاك عدادات غاز.

وهو ما يُعد مخالفًا لشروط الحصول على الوحدة السكنية كما ورد بالإعلان.

تظلمات مقبولة ورسائل نصية مرتقبة

ذكرت مي عبد الحميد أنه تم تلقي 6,905 طلبات تظلم حتى الآن، تم قبول عدد 5,830 تظلمًا منها، وجارٍ استكمال فحص باقي الطلبات.

وأعلنت أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط بتاريخ 30 يوليو 2025، تتضمن تفاصيل المدينة المخصصة للحجز وتاريخ بدء الحجز والرابط الإلكتروني الخاص بالحجز.

حجز الوحدات السكنية يبدأ 5 أغسطس ولمدة 7 أيام

أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن مدة الحجز ستكون 7 أيام فقط، تبدأ من الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الأربعاء 13 أغسطس 2025، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك لتسهيل الإجراءات وتجنب أي مشكلات تقنية.

وفيما يلي جدول توزيع أيام الحجز:

5 أغسطس 2025: للعملاء ممن لهم أولوية في إعلانات سابقة (متوسطي الدخل).

6 أغسطس 2025: لمحافظة القاهرة (مدينة حدائق العاصمة).

7 أغسطس 2025: لمحافظة القاهرة (مدينتي 15 مايو وبدر).

10 أغسطس 2025: لمحافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر).

11 أغسطس 2025: لمحافظة الجيزة (حدائق أكتوبر).

12 أغسطس 2025: لمحافظات متعددة تشمل (الغردقة، جمصة، دمياط، الزرقا، العاشر من رمضان، بني سويف، أسوان، العلمين، أسيوط، المنيا، البحيرة).

13 أغسطس 2025: للعملاء الذين لم يتمكنوا من الحجز في الأيام المحددة.

تخصيص إضافي لمتقدمي مدينتي مطروح ومغاغة

أوضحت مي عبد الحميد أنه تم ضم عملاء مطروح إلى الحجز بمدينة العلمين الجديدة، وعملاء مغاغة إلى مدينة المنيا الجديدة، وذلك نتيجة ضعف الإقبال على هاتين المدينتين، ويمكنهم الحجز ضمن الفترات المخصصة لتلك المدن.

1,934 وحدة سكنية للحجز بعد 6 أشهر

كشفت مي عبد الحميد عن وجود 1,934 عميلًا تنطبق عليهم الشروط لحجز وحدات سكنية بتسليم خلال 36 شهرًا، على أن يُفتح باب الحجز لهم بعد 6 أشهر من إعلان نتائج الفرز والتظلمات.

ضرورة الالتزام بأيام الحجز المحددة

أكدت مي عبد الحميد على ضرورة أن يلتزم كل مواطن بالحجز في اليوم المخصص للمدينة التي تقدم لها في استمارة الحجز، وعدم محاولة الحجز في أيام أخرى، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

اختبارات تقنية لضمان كفاءة موقع الحجز

أشارت إلى أن الصندوق يُجري حاليًا اختبارات تحمل للموقع الإلكتروني باستخدام نسخ تجريبية (Demo) لضمان جاهزيته وتحمله للضغط المتوقع خلال فترة الحجز، ومنع أي أزمات تقنية محتملة.

اختتمت مي عبد الحميد بالتأكيد على إمكانية متابعة تفاصيل المبادرة والتواصل مع الصندوق عبر القنوات الرسمية التالية:

فيسبوك: http://www.facebook.com/shmffeg

يوتيوب: https://www.youtube.com/shmffeg

تويتر: www.twitter.com/shmffeg

إنستجرام: www.instagram.com/shmffeg

الموقع الإلكتروني: www.shmff.gov.eg

منصة الشكاوى: https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

مركز خدمة العملاء عبر الأرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من المحمول، و090071117 من الخط الأرضي، أو من خلال مراكز خدمة العملاء بالمدن الجديدة ومديريات الإسكان.