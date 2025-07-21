الإسكان حسمت الأمر.. من لهم الأولوية في شقق سكن لكل المصريين 7؟

تستعد وزارة الإسكان لبدء مرحلة الحجز واختيار الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول لمشروع "سكن لكل المصريين 7" المخصص لمتوسطي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطلبات وإغلاق باب التقديم يوم 18 يونيو الماضي.

هذا إلى جانب إعلان نتائج المقبولين والانتهاء من فترة التظلمات خلال ساعات قليلة.

نتائج فرز سكن لكل المصريين 7

في السياق ذاته، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن بدء إرسال نتائج الفرز عبر رسائل نصية للمواطنين المتقدمين، توضح ما إذا تم قبول الطلب أو رفضه، مع إتاحة فرصة التظلم للرافضين، وفقًا للضوابط المحددة.

ويضم الطرح الأول من مشروع "سكن لكل المصريين 7" نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز، وهي من الوحدات كاملة التشطيب.

وكانت وزارة الإسكان قد بدأت استقبال طلبات الحجز وسداد مقدمات الجدية اعتبارًا من 15 مايو الماضي، قبل أن تمد فترة التقديم حتى 18 يونيو بناءً على الإقبال الكبير من المواطنين.

ويمثل هذا الطرح الجديد استمرارًا لجهود الدولة في توفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطي الدخل، ضمن خطة أشمل تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة تملك السكن الآمن والميسر لكافة فئات المجتمع، بحسب وزارة الإسكان.

من لهم الأولوية في الشقق؟

ومن المقرر أن يتم فتح باب الحجز لمدة 10 أيام، حيث سيُتاح للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص، والذي سيتم تحديده في رسائل نصية تُرسل للمتقدمين، توضح مواعيد الحجز الخاصة بكل مدينة وطريقة اختيار الوحدة السكنية المناسبة.

وبحسب مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن الأولوية في الحجز ستكون للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلانات سابقة لمتوسطي الدخل مثل "سكن لكل المصريين 1 و2"، والإعلان الاستثماري الأول، وكذلك البروتوكول الموقع مع نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، بشرط أن تنطبق عليهم شروط الإعلان الجديد. وتشمل هذه الفئة من لم يتمكنوا من استكمال سداد الدفعات ربع السنوية وسحبوا مقدم جدية الحجز في الإعلانات السابقة.

وأوضحت عبد الحميد أنه سيتم إخطار جميع المواطنين الذين استوفوا الشروط برسائل نصية تتضمن تفاصيل الحجز وبيانات الدخول لاختيار وحداتهم إلكترونيًا، على أن تكون الأولوية وفقًا للمحافظة والمدينة التي اختارها المتقدم خلال عملية التسجيل.

طرح جديد من سكن لكل المصريين 7

يتضمن الطرح الجديد من سكن لكل المصريين 7، 113 ألف شقة، تتنوع بين الشقق المخصصة للأشخاص الذين ليس لديهم أولوية وشقق أخرى للمتقدمين لأول مرة.

يشمل المشروع 34 ألف و133 وحدة سكنية تحت الإنشاء، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. تتوزع هذه الوحدات في مناطق مختلفة مثل أسوان الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، وبرج العرب الجديدة، وغيرها من المدن.

وبالنسبة لأسعار الشقق، فقد تم تحديد سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً بمبلغ 850 ألف جنيه، مع دفع مقدم حجز قدره 50 ألف جنيه. بعد ذلك، يتم سداد دفعات ربع سنوية، حيث تبلغ الدفعة في السنة الأولى 12.500 جنيه، وفي السنة الثانية 13.500 جنيه، وفي السنة الثالثة 14.500 جنيه.

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.