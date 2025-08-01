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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

25 ألف جنيه.. ما موعد سداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
أحمد أيمن

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، حيث يتم حجز شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الهمم. 

يُعتبر موعد سداد مقدم جدية الحجز بمثابة خطوة هامة للمتقدمين، حيث يتم تحديد المواعيد بشكل دقيق لضمان انسيابية العملية.

شروط الحجز ومقدمات السداد

بحسب المعلومات المتاحة من قبل وزارة الإسكان، فإن مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي يبلغ 25 ألف جنيه للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، بينما يصل إلى 50 ألف جنيه للوحدات السكنية تحت الإنشاء والتي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. 

يمكن للمواطنين الذين يرغبون في الحجز سداد المقدم داخل مكاتب البريد المنتشرة بجميع المدن والمحافظات.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعى 

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن إتاحة كراسات شروط الإسكان الاجتماعي من خلال رابط منصة مصر الرقمية أو عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

تمت إتاحة كراسة شروط مبادرة "سكن لكل المصريين 7" اعتبارًا من 15 يوليو 2025، حيث تشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، وجزء من هذه الوحدات يُقدر بحوالي 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر. 

كما يتم منح الأولوية للعملاء الذين سبق لهم التقدم في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، بحسب وزارة الإسكان.

لذلك، يُشجع الراغبون في التقديم على الاطلاع على هذه الكراسات للحصول على التفاصيل الدقيقة والإجراءات المطلوبة.

مواعيد سداد المقدم لذوي الهمم

بالنسبة للأشخاص ذوي الهمم، فإن موعد سداد مقدم جدية حجز الشقق متاح حتى الإثنين 4 أغسطس 2025. 

بعد ذلك، سيتم فتح باب السداد لجميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم، بدءًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى نهاية الشهر الجاري.

آخر موعد للحجز

يستمر التقديم وسداد مقدمة جدية الحجز حتى 28 أغسطس 2025، حيث يمكن للمواطنين إتمام الإجراءات خلال هذه الفترة.

وتم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، حيث تغطي الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة.

كما تم تنفيذ 753.1 ألف وحدة ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.

وفيما يخص متوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، تم تنفيذ 4.1 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.

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