قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب سيارة تريلا في ميدان عبد المنعم رياض بالتحرير.. صور
متهمة في 4 قضايا آداب.. اعترافات بوسي الأسد: الفيديوهات مصورة بغرفة نومي
حقيقة اعتقال قائد عسكري إسرائيلي في هولندا بسبب جرائم حرب غزة
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
زيلينسكي: سألتقي ترامب في واشنطن ومستعد لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
محمد صلاح يدخل سباق الكرة الذهبية ويطارد ثنائي باريس سان جيرمان.. هل يفعلها؟
موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط
مراسل القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية تمسح عائلات من سجلات غزة منذ فجر اليوم
مجاناً لطلاب المدارس.. التعليم تتيح كتب مطبوعة للتقييمات في جميع المواد
واضعا يده على رأسه.. حراسة أمنية مشددة للمتهم بإنهاء حياة الشاب مرجان بجنايات المحلة| صور
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 أغسطس 2025
الشيخ حلمي الجمل ينسحب من سباق نقيب القراء.. ويؤكد: النتيجة محسومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط

مسكن 6
مسكن 6
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية حجز قطعة ارض بمسكن 6 من خلال  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي كثفت جهودها لتوفير وحدات سكنية وأراض تناسب مختلف شرائح المجتمع.

كيفية حجز قطعة أرض مسكن 6

وأعلنت الوزارة عن استعدادها لطرح المرحلة السادسة من مشروع أراضي مسكن6، والتي من المقرر أن تنطلق في منتصف أغسطس 2025. 


ويأتي هذا الطرح الجديد في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية متميزة للمواطنين.

والمرحلة السادسة من المشروع ستتضمن طرح قطع أراض بمساحات متنوعة تبدأ من 150 مترا مربعا وتصل إلى 1000 متر مربع، موزعة على 20 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، تشمل المدن الكبرى والعواصم الإدارية الجديدة، بما يتيح خيارات متعددة أمام المتقدمين.

تفاصيل حجز قطعة أرض في مسكن 6

وعملية الحجز ستتم إلكترونيا بالكامل عبر البوابة الرسمية لمشروع «مسكن»، وذلك لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن التخصيص سيكون بنظام القرعة العلنية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

مسكن6

 والوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بنشر تفاصيل شاملة تتعلق بالأسعار، مواقع الأراضي، أنظمة السداد المتاحة، والشروط اللازمة للتقديم، عبر المنصة الإلكترونية للمشروع.

شروط الحصول على قطعة أرض في مسكن 6

والطرح لا يقتصر على المواطنين المقيمين داخل مصر فقط، بل يشمل المصريين المغتربين بالخارج، موضحا أن من بين الشروط الأساسية للتقديم أن يكون عمر المتقدم 21 عاما على الأقل وقت التسجيل، وأن يكون من محدودي أو متوسطي الدخل، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.

وجاءت خطوات الحجز الإلكتروني، بأن المواطن الراغب في التقديم الدخول إلى موقع «مسكن» الرسمي، ثم اختيار محور الأراضي، وإنشاء حساب جديد في حال لم يكن لديه حساب مسبق، على أن يقوم بإدخال بياناته بدقة مثل الاسم الرباعي والرقم القومي كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي، لضمان صحة عملية التسجيل وعدم تعرض الطلب للاستبعاد.

بهذا الطرح الجديد، تواصل وزارة الإسكان تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتلبية الطلب المتزايد على السكن، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة والتوسع العمراني المتوازن في مختلف محافظات الجمهورية.

قطعة ارض بمسكن 6 قطعة ارض حجز قطعة ارض حجز قطعة مسكن ٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

مصطفي شوبير

مصطفى شوبير يقدم اعتذرا للجهاز الفني بالأهلي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

لحظة غرق مصنع سيارات ريفيان على يد عامل.. خسائر نصف مليون دورلار

مصنع نورمال
مصنع نورمال
مصنع نورمال

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد