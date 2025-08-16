موعد طرح أراضي مسكن 6 في 20 مدينة جديدة.. تفاصيل الحجز والشروط

يبحث المواطنون عن كيفية حجز قطعة ارض بمسكن 6 من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي كثفت جهودها لتوفير وحدات سكنية وأراض تناسب مختلف شرائح المجتمع.

كيفية حجز قطعة أرض مسكن 6

وأعلنت الوزارة عن استعدادها لطرح المرحلة السادسة من مشروع أراضي مسكن6، والتي من المقرر أن تنطلق في منتصف أغسطس 2025.



ويأتي هذا الطرح الجديد في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية متميزة للمواطنين.

والمرحلة السادسة من المشروع ستتضمن طرح قطع أراض بمساحات متنوعة تبدأ من 150 مترا مربعا وتصل إلى 1000 متر مربع، موزعة على 20 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، تشمل المدن الكبرى والعواصم الإدارية الجديدة، بما يتيح خيارات متعددة أمام المتقدمين.

تفاصيل حجز قطعة أرض في مسكن 6

وعملية الحجز ستتم إلكترونيا بالكامل عبر البوابة الرسمية لمشروع «مسكن»، وذلك لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن التخصيص سيكون بنظام القرعة العلنية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

مسكن6

والوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بنشر تفاصيل شاملة تتعلق بالأسعار، مواقع الأراضي، أنظمة السداد المتاحة، والشروط اللازمة للتقديم، عبر المنصة الإلكترونية للمشروع.

شروط الحصول على قطعة أرض في مسكن 6

والطرح لا يقتصر على المواطنين المقيمين داخل مصر فقط، بل يشمل المصريين المغتربين بالخارج، موضحا أن من بين الشروط الأساسية للتقديم أن يكون عمر المتقدم 21 عاما على الأقل وقت التسجيل، وأن يكون من محدودي أو متوسطي الدخل، مع تقديم المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.

وجاءت خطوات الحجز الإلكتروني، بأن المواطن الراغب في التقديم الدخول إلى موقع «مسكن» الرسمي، ثم اختيار محور الأراضي، وإنشاء حساب جديد في حال لم يكن لديه حساب مسبق، على أن يقوم بإدخال بياناته بدقة مثل الاسم الرباعي والرقم القومي كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي، لضمان صحة عملية التسجيل وعدم تعرض الطلب للاستبعاد.

بهذا الطرح الجديد، تواصل وزارة الإسكان تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتلبية الطلب المتزايد على السكن، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة والتوسع العمراني المتوازن في مختلف محافظات الجمهورية.