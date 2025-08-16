قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم  تراجعا طفيفا، رغم الارتفاع الكبير الذي سجله المعدن النفيس في الأسواق العالمية، وسط متابعة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن وسيلة آمنة لحماية مدخراتهم من تقلبات السوق.

سعر الذهب

وياتي هذا التراجع المحلي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وزيادة المعروض من الذهب في الأسواق، إلى جانب انخفاض نسبي في حجم الطلب المحلي، في ظل بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي دفع بعض المشترين إلى تأجيل قرارات الشراء.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية


عيار 24: بيع 5200 جنيه – شراء 5177 جنيه
عيار 22: بيع 4767 جنيه – شراء 4746 جنيه
عيار 21: بيع 4550 جنيه – شراء 4530 جنيه
عيار 18: بيع 3900 جنيه – شراء 3883 جنيه
عيار 14: بيع 3033 جنيه – شراء 3020 جنيه
عيار 12: بيع 2600 جنيه – شراء 2589 جنيه
الأونصة: بيع 161738 جنيه – شراء 161027 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 36400 جنيه – شراء 36240 جنيه
الأونصة بالدولار: 3335.83 دولار

فروقات الاسعار بمصنعيه الذهب

ويختلف سعر الذهب من محل صاغة لآخر بسبب عدة عوامل، منها قيمة المصنعية وهامش الربح، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المتفاوتة بين المناطق، فضلا عن مستوى الخدمة وجودة المشغولات الذهبية، وكذلك العروض أو الخصومات التي قد يقدمها بعض التجار لجذب العملاء.

ويعتبر الذهب عيار 24 الأنقى من بين جميع الأعيرة ويستخدم غالبا في صناعة السبائك، بينما يحتل عيار 21 المرتبة الأولى من حيث الإقبال في المشغولات والجنيهات الذهبية، في حين يفضل الكثير من المستهلكين عيار 18 لما يقدمه من تصميمات عصرية وسعر أقل مقارنة بالأعيرة الأعلى.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب لتصل الأونصة إلى نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، ما عزز جاذبية المعدن الاصفر كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

