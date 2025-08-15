قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله لما تتمنى
الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة
للحاصلين على الثانوية.. شروط التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
باكستان تعلن تشكيل قوة صاروخية جديدة وسط تصاعد التوتر مع الهند
تنسيق الجامعات .. استعد لمستقبل مشرق في مجال الطيران | تفاصيل مهمة
زيلينسكي وقادة أوروبيون ينضمون لقمة ألاسكا لبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا
أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بدأ منذ ساعات فاغتنمه
دبلوماسي أمريكي: فرصة دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية مع إيران
البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
سعر الذهب اليوم 15-8-2025

شهد سعر جرام الذهب في مصر، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025؛ داخل محلات الصاغة.
 

سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر المعدن النفيس، درجات مستقرة مع بداية تداولات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

تحركات الذهب

مع إغلاق تعاملات أمس الخميس؛ تعرض  الذهب في مصر  للتراجع داخل معظم محلات الصاغة المنتشرة في أرجاء الجمهورية.

حجم انخفاض سعر الذهب في الصاغة 

وهوي سعر المعدن الأصفر ما يقارب من 40 جنيها على الأقل في الجرام الواحد في المتوسط وذلك على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة منذ الإثنين الماضي

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الجرام الواحد من الذهب نحو  4555 جنيه علي الأقل مع بدء التعاملات المسائية  .

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيه للبيع و 5234 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 4555 جنيه للبيع و 4580 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 3904 جنيه للبيع و 3925 جنيه للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3036 جنيه للبيع و 3053 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 36.44 ألف جنيه للبيع و 36.64 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3353 دولار للبيع و 3354 دولار للشراء.

تحركات الذهب في الأسواق العالمية

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس 14 أغسطس/ آب، بدعم من تراجع عملة الدولار الأميركي وهبوط العوائد على سندات الخزانة الأمريكية، وذلك مع تعزيز بيانات التضخم الأميركي الضعيفة توقعات خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل.

الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,355.58 دولارًا للأونصة في الساعة 4:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:58 بتوقيت غرينتش).

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 3408.3 دولار عند التسوية.

ويأتي ذلك بعد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين، وهو ما جعل المعدل أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

الذهب

وعلق كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس، قائلاً: "يشهد الذهب انتعاشاً بفضل التوقعات المتزايدة بخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر، عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية وضعف بيانات الوظائف غير الزراعية في يوليو"، بحسب وكالة رويترز.

وتضع الأسواق احتمالًا بنسبة 97% لخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أشارت بيانات التضخم الضعيفة لشهر يوليو/ تموز إلى تأثير محدود للتعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الواردات، وهو ما جاء في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في وقت سابق من أغسطس، مما دعم التوقعات بخفض آخر واحد على الأقل.

