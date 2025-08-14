تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الأسواق المصرية، حيث تشهد حالة من الهدوء الحذر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، مع استقرار أسعار الذهب والدولار أمام الجنيه، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين محليًا وعالميًا للتطورات الاقتصادية والسياسية المنتظرة، وفي مقدمتها قرارات السياسة النقدية الأمريكية والقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، والتي من المتوقع أن تركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ويرى محللون أن أي فشل في التوصل لاتفاق قد يدفع بأسعار الذهب عالميًا إلى مستوى 3,400 دولار للأونصة، خاصة في ظل ضعف فرص وقف إطلاق النار بشكل سريع.

في السوق المحلية، استقر سعر الذهب ليسجل عيار 24 نحو 5,234 جنيهًا للجرام، وعيار 21 عند 4,580 جنيهًا، وعيار 18 عند 3,926 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 36,640 جنيهًا.

هذا الاستقرار يأتي مدعومًا بهدوء نسبي في السوق العالمية للذهب، حيث يحافظ المعدن النفيس على جاذبيته الاستثمارية في ظل تراجع عوائد الأصول البديلة، بينما يترقب المستثمرون أيضًا نتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، والتي تشمل مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة.

وعلى صعيد أسواق الصرف، استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية، حيث سجل في البنك المركزي المصري48.24 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع، وهي نفس أسعاربنك مصر، بينما سجل في بنك الإسكندرية 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع، أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

هذا الترقب الحذر في الأسواق يعكس حالة من الانتظار لأي تحركات مفاجئة قد تنتج عن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، ما يجعل الاستقرار الحالي مرهونًا بتطورات الساعات والأيام المقبلة.