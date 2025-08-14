أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار.. وتعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس 14 أغسطس/ آب، بدعم من تراجع عملة الدولار الأميركي وهبوط العوائد على سندات الخزانة الأميركية، وذلك مع تعزيز بيانات التضخم الأميركي الضعيفة توقعات خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,355.58 دولارًا للأونصة في الساعة 4:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:58 بتوقيت غرينتش).

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 3408.3 دولار عند التسوية.

ويأتي ذلك بعد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين، وهو ما جعل المعدل أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وعلق كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس، قائلاً: "يشهد الذهب انتعاشاً بفضل التوقعات المتزايدة بخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر، عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية وضعف بيانات الوظائف غير الزراعية في يوليو"، بحسب وكالة رويترز.

وتضع الأسواق احتمالًا بنسبة 97% لخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أشارت بيانات التضخم الضعيفة لشهر يوليو/ تموز إلى تأثير محدود للتعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الواردات، وهو ما جاء في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في وقت سابق من أغسطس، مما دعم التوقعات بخفض آخر واحد على الأقل.

ويترقب المستثمرون في الوقت الحالي المزيد من المؤشرات الأميركية خلال الأسبوع الحالي، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.

على الصعيد الجيوسياسي، تترقب الأوساط الأوروبية والأميركية الاجتماع المنتظر لترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرر عقده يوم الجمعة في ولاية ألاسكا الأميركية والذي من المتوقع أن يبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال محلل السوق في سيتي إندكس وفوركس.كوم، فؤاد رزاق زادة: "إذا تجاوز الذهب مستوى المقاومة الأخير عند 3400 دولار، فمن المرجح أن يكون مدفوعاً بالتطورات الجيوسياسية أكثر من البيانات الاقتصادية".

وأضاف زادة: "مع أنني أحافظ على نظرتي الإيجابية للذهب على المدى الطويل، إلا أن نظرتي لبقية هذا العام أكثر حذراً. قد تستمر الأسعار في التماسك أو تشهد تصحيحاً طفيفاً في الأشهر المقبلة مع ارتفاع أسواق الأسهم بقوة".

وعن المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 38.50 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1339.75 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1135.23 دولار.