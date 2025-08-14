قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار.. وتعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية

الذهب
الذهب
وكالات

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس 14 أغسطس/ آب، بدعم من تراجع عملة الدولار الأميركي وهبوط العوائد على سندات الخزانة الأميركية، وذلك مع تعزيز بيانات التضخم الأميركي الضعيفة توقعات خفض معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,355.58 دولارًا للأونصة في الساعة 4:58 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:58 بتوقيت غرينتش).

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 3408.3 دولار عند التسوية.

ويأتي ذلك بعد تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين، وهو ما جعل المعدل أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وعلق كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس، قائلاً: "يشهد الذهب انتعاشاً بفضل التوقعات المتزايدة بخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفدرالي في سبتمبر، عقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الإيجابية وضعف بيانات الوظائف غير الزراعية في يوليو"، بحسب وكالة رويترز.

وتضع الأسواق احتمالًا بنسبة 97% لخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أشارت بيانات التضخم الضعيفة لشهر يوليو/ تموز إلى تأثير محدود للتعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الواردات، وهو ما جاء في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في وقت سابق من أغسطس، مما دعم التوقعات بخفض آخر واحد على الأقل.

ويترقب المستثمرون في الوقت الحالي المزيد من المؤشرات الأميركية خلال الأسبوع الحالي، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.

على الصعيد الجيوسياسي، تترقب الأوساط الأوروبية والأميركية الاجتماع المنتظر لترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرر عقده يوم الجمعة في ولاية ألاسكا الأميركية والذي من المتوقع أن يبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال محلل السوق في سيتي إندكس وفوركس.كوم، فؤاد رزاق زادة: "إذا تجاوز الذهب مستوى المقاومة الأخير عند 3400 دولار، فمن المرجح أن يكون مدفوعاً بالتطورات الجيوسياسية أكثر من البيانات الاقتصادية".

وأضاف زادة: "مع أنني أحافظ على نظرتي الإيجابية للذهب على المدى الطويل، إلا أن نظرتي لبقية هذا العام أكثر حذراً. قد تستمر الأسعار في التماسك أو تشهد تصحيحاً طفيفاً في الأشهر المقبلة مع ارتفاع أسواق الأسهم بقوة".

وعن المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 38.50 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1339.75 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1135.23 دولار.

أسعار الذهب الدولار الأميركي الخزانة الأميركية

ابراهيم سعيد

حجزت على أملاكه.. طليقة إبراهيم سعيد تحاصره وتمنعه من السفر

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو

