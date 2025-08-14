قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة
سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة
بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. السبت
استشهاد 89 شخصا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود
سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة
على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50
ترامب يبدي استعدادًا لتقديم ضمانات أمنية مشروطة لأوكرانيا خارج الناتو
رسميا.. سعر الذهب في مصر مستهل الخميس
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

3 مليارات دولار سنويًا.. مستهدفات مصر من تصدير العقار تتصدّر أجندة مؤتمر «The Investor.. Real Estate»

The Investor.. Real Estate
The Investor.. Real Estate
وكالات

تنطلق في 15 سبتمبر المقبل فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع بلاك ديموند ، تحت شعار "مستقبل العقار..

 التحديات والحلول والسوق البديل". 

ويهدف المؤتمر إلى رصد التحديات المستجدة في السوق العقارية المصرية، ووضع حلول عملية لها، وبحث آليات تنظيم السوق ومهنة التطوير العقاري، بالإضافة إلى مناقشة تصدير العقار وسبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأكد المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات «The Investor»، أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات تتطلب حوارًا جادًا مع الجهات الحكومية بشأن آليات بيع وتخصيص الأراضي والموقف البنائي، لضمان استمرار التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الرقعة المعمورة، ورفع حصيلة تصدير العقار إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا.

وأشار إلى أن القطاع يمثل 20% من الناتج المحلي، إلا أن اشتراط التمويل العقاري للوحدات كاملة التشطيب يحد من فرص الشراء في مراحل الإنشاء. وكشف عن ارتفاع مشتريات الأجانب للعقارات المصرية بنسبة 91% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024/2025 لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 840 مليون دولار في العام السابق، لكنه شدد على الحاجة لمزيد من الحوافز للاقتراب من المستهدفات.

من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام النسخة الثالثة من المؤتمر، إن القطاع يعد قاطرة التنمية والتشغيل في مصر، إذ يعمل به ما بين 5 و5.5 مليون شخص بشكل مباشر، إضافة إلى 15 مليون عامل في الصناعات المغذية. وأوضح أن أجندة المؤتمر تتناول موضوعات محورية، منها تخصيص الأراضي، وتطوير فلسفة التمويل العقاري بحيث تصبح الوحدة ضمانًا بجانب الدخل، وتصدير العقار، إضافة إلى مناقشة الأدوات التنظيمية للسوق، وآخر مستجدات قانون اتحاد المطورين، وإصدار الرقم العقاري الموحد، والتوسع في نماذج الملكية الجزئية التي تدعم مشاركة صغار المستثمرين.

في السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لـ الشركة المنظمة، أن المؤتمر أصبح من أبرز الفعاليات العقارية في مصر، حيث يوفر منصة حوار بين المسئولين الحكوميين والمطورين والقطاعين المصرفي وغير المصرفي، بهدف وضع حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع. وأضاف أن المؤتمر يستهدف كذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية، واستعراض الفرص الاستثمارية، خاصة مع فتح منطقة وسط القاهرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب استقطاب الصناديق العقارية وابتكار مؤشرات تسعير، والاستفادة من التجارب الدولية في تصدير العقار.

The Investor Real غرفة صناعة التطوير العقاري بلاك ديموند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

سارة خليفة

ماذا عثرت الشرطة مع المذيعة سارة خليفة؟.. التحقيقات تكشف المستور

حالة الطقس

سيناء تحت الأمطار الغزيرة وأسوان في قلب الموجة الحارة بـ48 درجة

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

The Investor.. Real Estate

3 مليارات دولار سنويًا.. مستهدفات مصر من تصدير العقار تتصدّر أجندة مؤتمر «The Investor.. Real Estate»

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

جانب من الاجتماع

مجلس الوزراء يستعرض مع الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار وتوسيع الأوكازيون الصيفي

بالصور

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد