سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل التعاملات

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، نكست، الأهلي،العربي الإفريقي الدولي، الشركة المصرفية الدولية،قناة السويس، المصرف المتحد) ليسجل 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(الإسكندرية، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB) لنحو 48.28 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، المصرف العربي، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان ) نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك العقاري المصري العربي لنحو 48.26 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، ميد بنك، التنمية الصناعية، البركة، أبوظبي الأول، الكويت الوطني) لنحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع.

انخفاض الدولار

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري لنحو 48.25 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع، بانخفاض 13 قرشا مقارنة بتعاملات الأحد الماضي مستهل الأسبوع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

48.42 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

48.35 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

48.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه.