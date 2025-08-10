رسميا. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.52 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، الشركة المصرفية الدولية، التعمير والإسكان، ميد بنك) نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية عند 48.51 جنيه للشراء و48.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك (مصر، إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي، الأهلي، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، البركة، المصرف المتحد، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، الأهلي المتحد) ليسجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك نكست نحو 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة عند 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري لنحو 48.39 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

48.52 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

48.56 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الأحد

50.31 جنيه.