أسعار العملات العربية اليوم السبت وفقا لآخر تحديث

تراجعت أسعار العملات العربية، على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل الدينار الكويتي الأعلى سعر انخفاضا بقيمة 32 قرشا، فيما واصل الريال السعودي الهبوط دون الـ 13 جنيها.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 9 أغسطس، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم السبت

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 158.08 جنيه.

سعر البيع: 159.13 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 12.89 جنيه.

سعر البيع: 12.95 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 13.19 جنيه.

سعر البيع: 13.23 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 127.32 جنيه.

سعر البيع : 129.91 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 12.30 جنيه.

سعر البيع: 13.33 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 67.90 جنيه.

سعر البيع: 68.64 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم السبت:

سعر الشراء: 124.72 جنيه.

سعر البيع: 126.23 جنيه.

العملات العربية الأعلى عالميا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.