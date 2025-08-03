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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية أمام الجنيه في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار العملات العربية في مصر
أسعار العملات العربية في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات العربية ، أمان الجنيه اليوم الأحد في مصر ، خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي الأعلى سعر انخفاضا بقيمة 95 قرشا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، فيما واصل الريال السعودي الهبوط دون الـ13 جنيها. 

وخلال السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد: أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم  الأحد الموافق 3 أغسطس، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم  الأحد:

سعر الشراء: 158.28 جنيه.

سعر البيع: 159.46 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم  الأحد:

سعر الشراء: 12.91 جنيه.

سعر البيع: 12.98 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم  الأحد :

سعر الشراء: 13.21 جنيه.

سعر البيع: 13.25 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم  الأحد :

 سعر الشراء: 127.58 جنيه.

 سعر البيع : 129.18 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم  الأحد :

سعر الشراء: 12.33 جنيه.

سعر البيع: 13.37 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم  الأحد :

سعر الشراء: 68.04 جنيه.

سعر البيع: 68.78 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 124.98 جنيه.

سعر البيع: 126.49 جنيه.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الجنيه المصري سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار الأردني

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