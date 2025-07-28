سعر أغلى العملات العربية في مصر يوم الإثنين

تراجعت أسعار العملات العربية في مصر خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي الأعلى سعر انخفاضا بقيمة 70 قرشا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، فيما هبط الريال السعودي الأكثر طلبا في مصر دون الـ13 جنيها.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد: أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 159.40 جنيه.

سعر البيع: 160.41 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 12.97 جنيه.

سعر البيع: 13.05 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 13.28 جنيه.

سعر البيع: 13.32 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 128.23 جنيه.

سعر البيع : 129.83 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 12.39 جنيه.

سعر البيع: 13.46 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين :

سعر الشراء: 68.39 جنيه.

سعر البيع: 69.13 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 125.62 جنيه.

سعر البيع: 127.17 جنيه.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.