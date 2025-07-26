أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم السبت 26-7-2025

سجلت اسعار العملات العربية ، استقرارا مع تعاملات اليوم السبت 26-7-2025، علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر العملات العربية اليوم قد أظهر ثباتا أمام الجنيه المصري



اسعار العملات العربية اليوم السبت 26-7-2025



حسبما اعلن البنك المركزي المصري فقد تحسن وضع الجنيه المصري أمام العملات العربية منذ الأربعاء الماضي



سعر العملات العربية اليوم

وعلي مستوي العملات العربية والتي أظهرت استقرار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.1 جنيه للبيع

الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 160.59 جنيه للشراء و 161.1 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه نحو 13.34 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع

الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 130.01 جنيه للشراء و130.39 جنيه للبيع

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه السبت 26-7-2025 سعر الذهب اليوم 26-7-2025

الريال العماني اليوم

وصل سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 127.3 جنيه للشراء و 127.67 جنيه للبيع

الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري امام الجنيه 13.43 جنيه للشراء و 13.49 جنيه للبيع

الدينار الأردني اليوم

وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 69.03 جنيه للشراء و 69.42 جنيه للبيع