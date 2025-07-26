الدولار مستقر.. أسعار العملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025

سعر الدولار الآن .. استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات السبت 26 يوليو 2025 في جميع البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار العملات العربية والأجنبية

أسعار العملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل نحو 49.02 جنيه للشراء، 49.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 49.04 جنيه للشراء، 49.14 جنيه للبيع.

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سعر اليورو الآن

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 57.47 جنيه للشراء، و57.63 جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى نحو 57.44 جنيه للشراء، و57.79 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 57.43 جنيه للشراء، و57.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي بلغ نحو 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر وصل نحو 13.03 جنيه للشراء، 13.10جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي سجل نحو 13.03جنيه للشراء، 13.10جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري وصل نحو 13.34 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري وصل نحو 13.34جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر وصل نحو 13.34جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري بلغ نحو 160.60 جنيه للشراء، 161.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بلغ نحو 160.05جنيه للشراء، 161.04جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بلغ نحو 160.10جنيه للشراء، 161.11جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سجل نحو 66.32 جنيه للشراء، و66.53 جنيه للبيع،

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بلغ نحو 65.90 جنيه للشراء، 66.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر وصل نحو 66.28 جنيه للشراء، 66.62 جنيه للبيع.