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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم السبت 26-7-2025

دولار
دولار
قسم اقتصاد

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خلال تعاملات اليوم السبت 26- 7-2025؛ علي مستوي البنوك في مصر.

تحركات الدولار
قبل أيام تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه؛ ليتعرض لنزيف قوي في أدائه مقابل صعود سعر الجنيه بقيمة تبلغ 28 قرشا في يوم واحد.


سعر الدولار في البنك المركزي


وبلغ آخر سعر سجله الدولار مقابل الجنيه  داخل البنك المركزي المصري نحو 49.01 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

أقل سعر 
بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

ووصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  49 جنيها للشراء و49.1 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  49.01 جنيه للشراء و49.1 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية وميد بنك".

متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه


بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك الحكومية والخاصة نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك “ العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات،البركة، HSBC”.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

أعلى سعر 
وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو  49.14 جنيه للشراء و49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.06 جنيه للشراء و 49.16 جنيه للبيع في بنكي الزراعي المصري ونكست".

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنوك الحكومية الدولار البنك

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