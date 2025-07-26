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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بيع سيارة عمرها 25 عامًا مقابل 204 ألاف دولار.. ما السر؟

سيارة أكيورا
سيارة أكيورا
عزة عاطف

تصاعدت الأمور بسرعة في مزاد "برينغ أ تريلر"، حيث بيعت سيارة أكيورا إنتيجرا تايب آر موديل 2001 بمبلغ مذهل بلغ 204 آلاف دولار أمريكي، بعد أن كان سعرها 120 ألف دولار فقط عند الإعلان الأول. 

بهذا الرقم، كسرت السيارة جميع الأرقام القياسية السابقة لهذا الطراز، وأعادت تعريف قيمته في السوق.

سيارة عادية تتحول إلى أسطورة

رغم أنها سيارة كوبيه بدفع أمامي يبلغ عمرها أكثر من 20 عامًا، إلا أن هذه النسخة النادرة أصبحت أيقونة بين محبي الأداء الرياضي. 

فالطلب المتزايد على سيارات هوندا وأكيورا من أواخر التسعينيات وبداية الألفية جعلها هدفًا لهواة الجمع، بعدما كانت مهملة لسنوات.

تحمل هذه النسخة تحديدًا الهيكل رقم 1086 من أصل 1,173 وحدة فقط بيعت في الولايات المتحدة عام 2001. 

ومنذ عام 2014، وضعت ضمن مجموعة خاصة في ولاية ويسكونسن تضم سيارات هوندا وأكيورا الثمينة.

شبه جديدة… بلون أصفر مميز

قطعت السيارة 4,800 ميل فقط (7,724 كيلومترًا) منذ إنتاجها، وتظهر بحالة شبه جديدة، مع طلاء أصفر "فينيكس" اللافت الذي ما زال يحتفظ بسحره.

تعمل إنتيجرا تايب آر بمحرك سعة 1.8 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 195 حصانًا وعزم 130 رطل-قدم، متصل بناقل حركة يدوي من خمس سرعات مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق. 

وعند طرحها عام 2001، كان سعرها 24,930 دولارًا (يعادل نحو 45,431 دولارًا اليوم بعد احتساب التضخم).

اليوم، مع بيعها بأكثر من أربعة أضعاف قيمتها الأصلية، يبدو أن هذه السيارة لم تعد مجرد طراز قديم، بل استثمار نادر لهواة السيارات الكلاسيكية الرياضية.

سيارة بيع سيارة أكيورا أكيورا إنتيجرا السيارات الكلاسيكية

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