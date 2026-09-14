فورد تخطط لتحويل سيارة F-150 إلى مطبعة قطع غيار ثلاثية الأبعاد

تسعى شركة فورد إلى إعادة تعريف مفهوم شاحنات العمل الميدانية عبر تحويل صندوق الشاحنة إلى وحدة تصنيع متكاملة.

وكشفت وثائق براءة الاختراع المسجلة برقم 12723418، التي تقدمت بها الشركة في عام 2022 وظهرت للعلن مؤخرًا، عن رؤية هندسية تعتمد على دمج ذراع روبوتية مخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد داخل الصندوق الخلفي لشاحنات البيك أب، وفي مقدمتها طراز F-150 الشهير.

تقنية التصنيع المتنقل داخل مواقع الإنشاءات

وتهدف هذه التقنية إلى مواجهة التحديات اليومية التي تواجه العمال في مواقع البناء والإنشاءات، حيث يتسبب غياب قطعة غيار صغيرة أو حوامل تثبيت خاصة في تعطيل سريان العمل لفترات طويلة.

وتتيح المنظومة الجديدة طباعة المكونات المطلوبة والقوالب الخاصة فورًا في موقع العمل دون الحاجة إلى الانتظار لشحن القطع أو الانتقال إلى متاجر التجزئة.

وتعمل الذراع الروبوتية المدمجة في الصندوق الخلفي بناءً على مخططات رقمية يتم تزويد المركبة بها، مما يوفر حلولًا سريعة ودقيقة للقطع ذات التصميمات المعقدة.

وتظهر الصورة التوضيحية لابتكار فورد كيفية تثبيت الذراع الروبوتية المتقدمة في الصندوق الخلفي للمركبة، حيث تبدأ عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات إنشائية مباشرة في بيئة العمل الميدانية.

تحول شاحنات العمل إلى مراكز إنتاج رقمية

يعكس هذا الابتكار تحولًا محوريًا في وظيفة شاحنات البيك أب من مجرد وسيلة لنقل البضائع والمعدات إلى مراكز إنتاج رقمية قائمة بذاتها.

وتتيح هذه المنظومة للمؤسسات وشركات المقاولات رفع معدلات الإنتاجية وتقليل الهدر الزمني الناجم عن توقف الآلات.

ورغم أن التقنية ما زالت في إطار براءات الاختراع ولم تعلن فورد عن موعد رسمي لبدء الإنتاج التجاري، إلا أن تسجيلها يؤكد توجه الصانع الأمريكي نحو تقديم حلول مبتكرة تدمج بين تقنيات الحوسبة المتقدمة والطباعة ثلاثية الأبعاد ومتطلبات أسطول الأعمال.